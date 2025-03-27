تسارع جهود الإمارات في تحويل الخدمات بالذكاء الاصطناعي

أكد حسن متلا، الرئيس التنفيذي للشركات التابعة لمجموعة غباش في دبي أن الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يلعب دوراً مهماً في رسم معالم آليات الأعمال العالمية والإقليمية. وأن دولة الإمارات تحرز تقدماً كبيراً في هذا المجال، وتسعى إلى التطوير المتواصل في تزويد الخدمات بأدوات التقنية الأحدث في العالم.

وقال متلا: «إنه في ظل تسارع جهود دولة الإمارات للتحول إلى الاقتصاد الرقمي، يجب على الشركات تبني التكنولوجيا للحفاظ على قدرتها التنافسية. وبناءً عليه، تلتزم مجموعة غباش بتمكين هذا التحول، وذلك من خلال تعزيز الابتكار والمرونة وقابلية التوسع في جميع القطاعات، ونسعى في مجموعة غباش باستمرار لبذل المزيد من الجهود، من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والابتكار لإحداث تأثيرٍ هادفٍ لعملائنا وشركائنا ومجتمعاتنا».

و قال أيضاً: «يُعد الذكاء الاصطناعي عاملاً أساسياً في تحقيق الاستدامة، لا سيّما أنه يُساعد مختلف القطاعات على إدارة الموارد بكفاءة أكبر، إلى جانب تأثيره الإيجابي في تقليل النفايات، وتحسين العمليات لتحقيق تأثير بيئي على المدى الطويل. ومن شأن الحلول المُعتمدة على الذكاء الاصطناعي أن تُحدث تحولاً جذرياً في كيفية تعامل الشركات مع الاستدامة، سواءً من خلال التحليلات التنبؤية التي تُعزز تخصيص الموارد، أو الأتمتة الذكية التي تعمل على تبسيط العمليات، أو الارتقاء بالرؤى القائمة على البيانات، كما تعمل في الوقت ذاته على تعزيز اتخاذ قرارات تكون أكثر مسؤولية».

وأضاف متلا: «انطلاقاً من شعارنا «النمو للأفضل»، نحرص على احتضان الكفاءات وتعزيز الإمكانات التي يوفرها الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية في القطاعات الرئيسة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من قطاعات الطاقة والتكنولوجيا وحتى الرعاية الصحية. ومن خلال تعزيز حضورنا وريادتنا في مختلف القطاعات الصناعية، نواصل التزامنا بتوظيف الابتكارات لدفع عجلة التقدم، وخلق قيمة مستدامة، والمساهمة في مستقبلٍ أذكى وأكثر كفاءة».

وأشار إلى أنه مع تزايد اعتماد القطاعات على الذكاء الاصطناعي من أجل تحسين نتائج الاستدامة، يجب أن يبقى التركيز متمحوراً على تطبيقه بطرق أخلاقية، وضمان استخدام التكنولوجيا لضمان قيمة طويلة الأجل، مع دعم أهداف الاستدامة العالمية والإقليمية في مجموعة غباش. ومن هذا المنطلق، نُدرك الإمكانات التحويلية التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي، كما نعتقد يقيناً بأهمية تعزيز احتضانه وتطبيقه بطرق مسؤولة لدفع عجلة التقدم بطريقة مُجدية عبر مختلف القطاعات التي نتعامل معها.

وقال: «إننا نواصل من جانبنا نشر التقنيات المتقدمة والاستفادة منها، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأتمتة بالتعاون مع شركائنا العالميين، من أجل مساعدة مؤسسات عملائنا على تحسين الكفاءة، وتعزيز الأمن، وتحسين عملياتهم. وينصبّ تركيزنا على إنجاز التحول الرقمي بطريقة سلسة وعلى أسس استراتيجية، لدعم قدرات الشركات على تبني التقنيات الناشئة، وعلى نحو يُسهم في تعزيز القيمة والقدرة على التكيف ومواصلة تحقيق النمو على المدى الطويل».

وتركز مجموعة غباش على توسيع قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعزيز شراكاتها الاستراتيجية من أجل تحقيق تقدم ملموس في مختلف القطاعات. ونلتزم أيضاً بتطوير حلول تُحدث فرقاً حقيقياً، مع إعادة تشكيل التكنولوجيا لقطاع الأعمال.

وقال متلا: «إننا سنواصل إعطاء الأولوية للابتكارات الرقمية الناشئة مع تقدمنا نحو المستقبل، وتسخيرها بهدف خلق قيمة على المدى الطويل. وبهذه الطريقة يُمكننا أن نضمن لعملائنا الحفاظ على الريادة، وتحقيق النجاح في عالم يعتمد على التكنولوجيا».