«موانئ أبوظبي» تطور منشأة لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة

وقعت مجموعة موانئ أبوظبي، اتفاقية لمدة 50 عاماً مع شركة «أويلز تيرمينالز»، الإماراتية المتخصصة في توريد وتوزيع النفط، يتم بموجبها تطوير منشأة عالمية المستوى لتخزين المنتجات النفطية النظيفة في ميناء خليفة.

وستقوم «أويلز تيرمينالز» من خلال هذه الاتفاقية بتطوير منشأة صهاريج متطورة لتخزين المنتجات البترولية على مرحلتين، بطاقة استيعابية تصل إلى 600 ألف متر مكعب في المركز اللوجستي لميناء خليفة، مما يعزز قدرات الميناء ويرسخ مكانته مركزاً رئيسياً لتخزين وتجارة الطاقة في المنطقة، ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الأولى من تطوير المنشأة في منتصف عام 2027.

وأعرب سيف المزروعي، الرئيس التنفيذي لقطاع الموانئ – مجموعة موانئ أبوظبي، عن فخره باحتضان المجموعة لشركة أويلز تيرمينالز في ميناء خليفة من خلال هذه الاتفاقية التي تؤكد الأهمية الاستراتيجية لميناء خليفة مركزاً تجارياً حيوياً، ليس فقط لدولة الإمارات العربية المتحدة، بل للمنطقة بأكملها، متطلعاً من خلال هذه الاتفاقية إلى تأسيس شراكة طويلة ومثمرة مع أويلز تيرمينالز، بما يسهم في تعزيز قدرات ميناء خليفة عبر محطة تخزين السوائل، وجذب المزيد من المتعاملين الباحثين عن بنية تحتية عالمية المستوى، وتسهيل الوصول إلى الأسواق العالمية.

من جانبه، قال الدكتور خالد عمر محمد حمد المدفع، رئيس مجلس إدارة شركة «أويلز تيرمينالز»: إن هذا المشروع الرائد يعكس التزام الشركة بتطوير بنية تحتية متطورة، ستسهم في تعزيز مكانة أبوظبي مركزاً عالمياً للطاقة، وتمهد الطريق لمواصلة توسع أعمال شركة أويلز تيرمينالز.

وأعرب عن تطلعه من خلال هذه الاتفاقية إلى تطوير محطة فعالة ومستدامة تلبي تطلعات الشركة في المستقبل، وتخدم متعامليها الإقليميين والدوليين.

جدير بالذكر أن منشأة تخزين السوائل الجديدة من المتوقع أن تسهم بدور مهم في دعم مكانة دولة الإمارات مركزاً رئيسياً لتوزيع السلع الأساسية في المنطقة، ورفد النمو الاقتصادي من خلال توفير فرص عمل جديدة وتعزيز المزيد من الأنشطة التجارية.