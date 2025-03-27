منصة «بيتباندا» تحصل على ترخيص وسيط من «دبي لتنظيم الأصول الافتراضية»

أعلنت بيتباندا، المنصة الأوروبية للأصول الافتراضية، حصولها على ترخيص وسيط تداول الأصول الافتراضية من سلطة دبي لتنظيم الأصول الافتراضية. يتيح الترخيص لـ«بيتباندا» توفير منصتها الخاصة بالأصول الافتراضية للمستثمرين في دولة الإمارات، بما في ذلك الوصول إلى أكثر من 500 أصل افتراضي.

ونجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها بسرعة كمركز عالمي للأصول الرقمية، بفضل جهود سلطة تنظيم الأصول الافتراضية التي توفر إطاراً تنظيمياً واضحاً وحماية للمستثمرين. وتعتزم شركة بيتباندا مواكبة هذا التوجه الطموح وإرساء معيار جديد للاستثمار الآمن والمتوافق مع الأنظمة وسهل الاستخدام في الأصول الافتراضية في المنطقة.

وقال لوكاس إنزرسدورفر كونراد، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة بيتباندا: «تستند «بيتباندا» إلى مبدأ أساسي يتمثل في توفير أصول رقمية آمنة ومتاحة للجميع. وبحصولنا على ترخيص من سلطة تنظيم الأصول الافتراضية، نُحقق أهداف رؤيتنا في دولة الإمارات، ونضمن للمستثمرين والمؤسسات المالية إمكانية الوصول إلى منصة أصول رقمية متوافقة بالكامل مع الأحكام والقوانين. وتشكل هذه الخطوة بداية لتوسعنا خارج القارة الأوروبية. ونحن على أتم الاستعداد للنمو في منطقة تتبنى الابتكار والتنظيم على حد سواء».

وأسست بيتباندا مكتباً دائماً بدبي في مركز العملات المشفرة التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ولديها فريق من الخبراء الإقليميين الذين سيعملون على تطوير منتجات مصممة خصيصاً لسوق دولة الإمارات.

من جهته، قال فابيان رينيش، المستشار العام لمجموعة بيتباندا: «دولة الإمارات هي إحدى الأسواق الرائدة في مجال الأصول الرقمية، وتعمل سلطة تنظيم الأصول الافتراضية على إرساء معايير جديدة للابتكار وحماية المستثمرين. ويتيح لنا هذا الترخيص تقديم منصتنا الموثوقة والمنظمة لشريحة أوسع من الجمهور. لقد حصلنا على الموافقة في وقت قياسي، ونرى في ذلك دليلاً على الخبرة التي يتمتع بها فريق عملنا في مجال الأصول الرقمية التي تمتد لعقد من الزمان، وعلى التزامنا بأعلى المعايير التنظيمية».