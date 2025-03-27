«طيران أبوظبي» تشغّل أولى طائرات «ميدنايت» الكهربائية على مستوى العالم

وقّعت مجموعة طيران أبوظبي، مذكرة تفاهم استراتيجية مع شركة «آرتشر للطيران»، لتشغيل النسخة الأولى من طائرتها الكهربائية العمودية من طراز «ميدنايت»، وذلك في إطار برنامج عالمي أطلقته «آرتشر» من أبوظبي، بالتعاون مع «طيران أبوظبي»، لتشغيل أسطول أولي، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطيران المدني في الدولة، لبناء منظومة خدمات التاكسي الطائر، وفق أعلى معايير الأمان.

وتضمنت بنود الاتفاقية تعاون الجانبين في تأسيس إطار عمل يتيح لشركة «آرتشر» إمكانية استهداف أسواق أخرى، وبناء كفاءات تشغيلية، وتحقيق الإيرادات المتوقعة، إلى جانب تعزيز الطلب على المدى البعيد.

وبالإضافة إلى أسطول الطائرات، ستوفر «آرتشر» فرقاً من الطيارين والفنيين والمهندسين، لدعم مرحلة التشغيل الأولية، ما يضمن نشر الطائرات بكفاءة وأمان. كما تعتزم «آرتشر» تقديم بنية تحتية برمجية متكاملة، تشمل تطبيق الحجز لدعم عمليات النقل الجوي المدني.

وجرى توقيع مذكرة التفاهم بين طيران أبوظبي و«آرتشر»، بحضور سعادة نادر الحمادي رئيس مجلس إدارة طيران أبوظبي، وسعادة بدر العلماء مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، حيث أعلنت طيران أبوظبي نيتها تمويل عملية تشغيل طائرة «ميدنايت»، ضمن البرنامج التجاري الجديد، لتصبح بذلك أول مشغل لهذه الطائرات في المنطقة.

وقال سعادة نادر الحمادي رئيس مجلس إدارة مجموعة طيران أبوظبي: «إن توقيع هذه الشراكة الاستراتيجية، يأتي بعد متابعتنا لسنوات للتطورات المرتبطة بتقنيات الطائرات الكهربائية العمودية (eVTOL)، ونحن فخورون بشراكتنا مع «آرتشر» لاستقطاب هذا النوع من الابتكارات إلى دولة الإمارات. وبصفتنا مجموعة رائدة في قطاع الطيران على مستوى المنطقة، وأكبر مشغل للطائرات المروحية في الشرق الأوسط، فإننا نتمتع بالخبرات اللازمة لتطوير خدمات نقل جوي حضرية قابلة للتوسع، كما أننا نتطلع إلى الريادة في إطلاق خدمات التاكسي الطائر في المنطقة، بدءاً من أبوظبي».

من جانبه، قال آدم غولدستين المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «آرتشر للطيران»: «يمثل الكشف عن الإصدار الأولي من طائرات «ميدنايت»، بداية فصل جديد لشركة «آرتشر». وستشكل هذه الشراكة نموذج عمل يمكننا من نشر طائراتنا، وتوسيع عملياتنا عالمياً. ونشكر طيران أبوظبي على ثقتها كأول عميل لبرنامجنا، ونتطلع إلى عام حافل بالإنجاز».

وتسعى «آرتشر» إلى إحداث تحول في قطاع النقل المدني، عبر استبدال الرحلات البرية، التي تستغرق ما بين 60 إلى 90 دقيقة بالسيارات والحافلات، برحلات جوية كهربائية، تستغرق ما بين 10 إلى 20 دقيقة فقط، وتتميز بهدوئها واستدامتها البيئية. كما تتميز طائرة (ميدنايت) بأنها طائرة كهربائية عمودية تتسع لأربعة ركاب بالإضافة إلى الطيار، والمصممة لتشغيل رحلات متتالية، مع خفض مدة الشحن بين الرحلات.