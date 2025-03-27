«إندوس إند القابضة» تستحوذ ريلاينس كابيتال بـ 6.25 مليارات درهم

أعلنت شركة إندوس إند القابضة الدولية، التي تمتلك قاعدة كبيرة من المساهمين في دولة الإمارات من بين أكثر من 600 من أصحاب الثروات الفائقة المنتشرين عالمياً، أن عملية الاستحواذ على شركة ريلاينس كابيتال التابعة لأنيل أمباني مقابل 1.17 مليار دولار أمريكي (6.25 مليارات درهم)، تعزز عزمها التوسع عالمياً في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين.

وقالت شركة إندوس إند القابضة الدولية في بيان من دبي: «إن الاستحواذ جاء بعد عملية استغرقت ثلاث سنوات لتسوية ديون الشركة المثقلة بالديون». وقال رئيس الشركة أشوك هندوجا: «إن هذا الاستحواذ يمهد الطريق لاستهداف تحقيق قيمة تصل إلى 50 مليار دولار لشركة إندوس إند القابضة الدولية بحلول عام 2030»، مضيفاً أن الشركة لا تزال منفتحة على استكشاف فرص الاستثمار العالمية بما في ذلك في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأضاف هندوجا: «إذا أوصى مجلس الإدارة بأي فرصة من هذا القبيل، فبالتأكيد سندرسها؛ لكن يجب أن تكون قابلة للتنفيذ. فهناك العديد من الفرص القادمة من أوروبا وسريلانكا وإندونيسيا. لكن، ما لم يكن فريقنا للاستثمار المصرفي مرتاحاً، لن نمضي قدماً».

وأكد أن الصفقة المتعلقة بالاستحواذ من جانب شركة إندوس إند القابضة الدولية قد اكتملت و«ستبدأ الآن رحلة خلق القيمة»، مشيراً إلى أن قيمة أعمال التأمين التابعة لشركة ريلاينس كابيتال تقدر بحوالي 2.34 مليار دولار على أساس تحفظي.

وقال أشوك هندوجا: «الآن، مع هذا الاستحواذ، ندخل في مجال أعمال التأمين بالإضافة إلى الخدمات المصرفية. كما حصلنا على حصة 60 % في أعمال صناديق الاستثمار المشتركة لشركة Invesco، وبمجرد الحصول على الموافقات، سنكون حاضرين بالكامل في قطاع الخدمات المصرفية والمالية والتأمين».

في وقت سابق، أعلنت شركة إندوس إند القابضة الدولية أنها تدرس الاستثمار في بنوك صغيرة في دول أوروبية مثل سويسرا وليختنشتاين وألمانيا ولوكسمبورغ، وأن عمليات العناية الواجبة جارية. وفي السياق نفسه، ستكون شركة إندوس إند القابضة الدولية حريصة أيضاً على توسيع أعمالها المصرفية والمالية في أجزاء أخرى من العالم، بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح أشوك هندوجا أن هناك حوالي 39 - 40 كياناً تابعاً لشركة ريلاينس كابيتال، وأن الإدارة الجديدة ستتخلص من العديد منها لأنها في الغالب كيانات صغيرة ذات أعمال محدودة. كما ستحتفظ الإدارة الجديدة بأعمال الوساطة وإعادة بناء الأصول.

وشركة ريلاينس كابيتال، المسجلة كشركة استثمار أساسية لدى بنك الاحتياطي الهندي (RBI)، تمتلك عدة كيانات، بما في ذلك ريلاينس نيبون للتأمين على الحياة، وريلاينس للتأمين العام، وريلاينس موني، وريلاينس للأوراق المالية، وريلاينس لإعادة بناء الأصول، وريلاينس للتمويل التجاري. وتضم شركة الخدمات المالية 128,000 موظف، وستعمل الإدارة الجديدة على حماية مصالح الموظفين قدر الإمكان.