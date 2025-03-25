"أراضي دبي" تعلن جدول أعمال مؤتمر "IPS 2025"

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي جدول أعمال مؤتمر "IPS 2025"، الذي يعقد على هامش المعرض العقاري الدولي خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل في مركز دبي التجاري العالمي، ويستقطب نخبة من قادة القطاع العقاري والخبراء والمبتكرين لمناقشة أحدث الاتجاهات والإستراتيجيات التي تعزز نمو السوق العقارية.

وأكد ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل العقاري في دائرة الأراضي والأملاك بدبي ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض، أن المؤتمر يعكس التزام الإمارة بدعم القطاع العقاري وتطوير بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى أن الحدث يمثل منصة مثالية لمناقشة التحولات الكبرى في السوق وتبادل الخبرات العالمية، ما يسهم في تعزيز مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة.

ويتناول المؤتمر مجموعة من القضايا المحورية، أبرزها التحول الرقمي في العقارات، ومدن المستقبل، وتمكين المرأة في القطاع العقاري، إلى جانب التحديات التي تواجه سوق رأس المال وارتفاع التكاليف واضطرابات سلاسل التوريد.

ومن الجلسات البارزة التي يتضمنها المؤتمر جلسة بعنوان "ابتكارات البروبتيك: من القوى العاملة إلى قوة التكنولوجيا"، تناقش كيفية انتقال إدارة العقارات من النماذج التقليدية إلى أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، بمشاركة متحدثين بارزين مثل عبد العظيم عثمان من (Nawy)، وفيتالي بيريزكا من (PlanRadar)، وحمدان الكيتوب من (ديار).

كما يقدم سام مهربود، الرئيس التنفيذي لشركة ROOMVU، عرضًا حول استخدام التحليلات التنبؤية لتعزيز قرارات الاستثمار، بينما تناقش نيكي جرينبيرج، المؤسس والمدير التنفيذي للابتكار في "Real Estate of the Future"، دور الذكاء الاصطناعي في تحسين تجارب العملاء وأتمتة العمليات.

وفي محور تمكين المرأة، يتضمن المؤتمر جلسة "كسر الحواجز: توسيع نطاق القيادة النسائية في القطاع العقاري"، بمشاركة متحدثات بارزات، يناقشن الإستراتيجيات الفعالة لتحقيق المساواة وتعزيز أدوار المرأة القيادية.

كما يستعرض المؤتمر سبل بناء علاقات قوية مع العملاء في العصر الرقمي، من خلال دورة تدريبية يقدمها جورج أورتنر، تركز على إستراتيجيات التفاعل الفعّال مع العملاء وبناء الثقة طويلة الأمد.

ويُعد مؤتمر "IPS 2025" فرصة استثنائية لصنّاع القرار والمستثمرين لاستكشاف مستقبل القطاع العقاري، وبناء شراكات إستراتيجية من شأنها دعم مسيرة النمو والابتكار في الأسواق العقارية العالمية.