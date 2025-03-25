«بورشه» تكشف عن سيارتين كهربائيتين في مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية بدبي

اختارت بورشه مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في دبي، لإطلاق حملتها للكشف عن سيارتي ماكان توربو وتايكان توربو جي تي الكهربائيتين، وتقوم الحملة ضمن مشاهد خلابة ضمن المجمع الذي يضم أعلى برج للطاقة الشمسية المركزة في العالم على ارتفاع 263 متراً، حيث يقدم الفنان ديفيد جيتا، الفنان الرائد في الموسيقى الإلكترونية خلاله مجموعة من أشهر أعماله مثل تيتانيوم بالنسخة المعدلة من «فيوتشر ريف»، وسط أجواء حماسية وعروض بصرية مبهرة، ويحظى إنتاج هذا العمل المميز بدعم مجموعة من الشركاء الرئيسيين ومنهم، هيئة كهرباء ومياه دبي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وذلك في إطار حرصهما على تحقيق الهدف المشترك في تعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في مجال الابتكار والاستدامة.

ويوفر مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تديره هيئة كهرباء ومياه دبي، منصة مثالية لهذا التعاون المثمر. يمتد المجمع على مساحة 127 كيلومتراً مربعاً – أي ما يعادل ضعف مساحة جزيرة مانهاتن – ليكون أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم. ويهدف بحلول عام 2030 إلى تزويد قرابة مليوني منزل في دبي بالطاقة، مع خفض انبعاثات الكربون بأكثر من 8 ملايين طن سنوياً.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «في الهيئة، يسعدنا دعم المبادرات التي تعكس التزام دبي الراسخ بالاستدامة والابتكار والطاقة النظيفة. ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية معلماً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة، واستضافتنا لهذا التعاون الاستثنائي مع بورشه وديفيد جيتا ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي يؤكد الإمكانات غير المحدودة للطاقة النظيفة في تعزيز مستقبل مستدام».

ومن جانبه، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسّسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: «تواصل دبي تعزيز مكانتها كمركز رائد للابتكار وإلهام المبدعين، ونحن سعداء بالشراكة مع بورشه ضمن هذه الحملة العالمية لإطلاق سياراتها الكهربائية الجديدة. وقد جاء اختيار مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية للكشف عن هذه المركبات، كونه يتوافق مع توجهات الشركة ويعكس التزام المدينة بالاستدامة والجهود المستمرة لتعزيز وتشجيع الحلول المبتكرة، التي تواكب احتياجات المستقبل بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف كاظم قائلاً: «التعاون مع علامات تجارية عالمية تتطلع إلى المستقبل مثل بورشه، وكذلك شخصيات فنية عالمية مؤثرة مثل ديفيد جيتا، يسهم في تعزيز الوعي بالاستدامة، ويسلط الضوء على التقدم التكنولوجي من جهة، ويؤكد على مدى حرصنا الكبير على رسم ملامح مستقبل دبي كأفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة، من جهة أخرى».

بدوره، قال الدكتور مانفرد بروينل، الرئيس التنفيذي لبورشه الشرق الأوسط وأفريقيا: «تنفرد دبي بقدرتها على تحقيق الإنجازات غير المسبوقة. وقد تم اختيار هذا المجمع كموقع لاستضافة هذه الانطلاقة المميزة، نظراً لكونه يتماشى مع مساعينا الطموحة لتحقيق الاستدامة».