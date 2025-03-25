«غرفة الشارقة» تستعرض إنجازاتها وتناقش استراتيجيتها حتى 2027

ناقش مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، توجهات استراتيجية الغرفة الجديدة للأعوام 2025-2027، والتي تمثل خارطة طريق مبتكرة تواصل من خلالها الغرفة تحقيق قفزات نوعية في أدائها، ومنظومة عملها، وخدماتها، ودعم استدامة مجتمع الأعمال ونموه واستشراف وصناعة مستقبل الأعمال وتعزيز ممكنات التنافسية والريادة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الثاني لعام 2025 لمجلس إدارة الغرفة الذي عقد بمقرها، برئاسة عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحضور الشيخ ماجد بن فيصل القاسمي النائب الأول لرئيس الغرفة، ووليد عبد الرحمن بوخاطر النائب الثاني لرئيس الغرفة وأعضاء المجلس ومحمد أحمد أمين العوضي المدير العام للغرفة ومريم سيف الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المساندة وعبد العزيز الشامسي مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال وعدد من مسؤولي الأجهزة والإدارات التابعة للغرفة.

المستهدفات الاستراتيجية

وبحث المجلس خلال الاجتماع خطط وآليات العمل الرامية لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الجديدة، والمتمثلة بتمكين اقتصاد الإمارة وريادة الأعمال، ودعم مجتمع الأعمال في (قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والمهنية والزراعية والرقمية) من خلال تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لتعزيز قدراتها التنافسية، وتسهيل التوسع الخارجي للشركات المحلية وفتح آفاق للتجارة الدولية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال من خلال تطوير بيئة محفزة على النمو والاستدامة، وتعزيز الاستدامة الاقتصادية والمجتمعية، والمساهمة في تطوير المشاريع الاقتصادية والاستثمارية التي تعزز اقتصاد الإمارة، ودعم مبادرات الاستدامة.

دعم القطاع الخاص

واستعرض الاجتماع أبرز أعمال غرفة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2024 وبحث عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وسلط الضوء على آخر المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها والتي تستهدف تطوير الخدمات والأنشطة التي تقدمها الغرفة وكل المؤسسات التابعة لها، والخطط والبرامج الهادفة إلى تعزيز تنافسية القطاع الخاص والارتقاء بجودة الأداء المؤسسي والوظيفي وتنمية الموارد البشرية والترويج لمقومات الاستثمار وفرصه المتاحة في الشارقة.

صناعة مستقبل الاقتصاد

وأشار عبدالله سلطان العويس إلى أن استراتيجية غرفة الشارقة للأعوام 2025-2027 تعكس التزامها بتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز المكانة الاقتصادية لإمارة الشارقة، والارتقاء ببيئتها التنافسية وتنويع قاعدتها الإنتاجية وتعزيز مناخها الاستثماري لتظل الشارقة نقطة ارتكاز رئيسية لإقامة المشروعات الاستثمارية الناجحة، مؤكداً أن الاستراتيجية الجديدة جاءت لتواكب طموحات الإمارة بصناعة مستقبل الاقتصاد.

من جانبه استعرض محمد أحمد أمين العوضي خلال الاجتماع الإنجازات التي حققتها غرفة الشارقة خلال النصف الثاني من عام 2024 والجهود التي تبذلها لتعزيز منظومة التميز المؤسسي والارتقاء بمستوى جودة الخدمات التي تقدمها لأعضائها، مشيراً إلى أن هذه الإنجازات جاءت متوافقة مع جميع مؤشرات الأداء المرصودة والرامية إلى تحقيق الأهداف الداخلية والخارجية للغرفة في تعزيز مكانة إمارة الشارقة وجهة استثمارية إقليمية متميزة، والعمل على رعاية ودعم مصالح القطاع الخاص والإسهام في تنمية أعماله.