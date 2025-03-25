البنك الوطني النمساوي يخفض توقعاته بشأن النمو الاقتصادي لعام 2025

خفّض البنك الوطني النمساوي "OeNB" توقعاته بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي في النمسا للعام الجاري 2025.

وتوقع انخفاض الناتج الاقتصادي بنسبة 0.1%، مقارنة بتوقعات متفائلة صدرت عن البنك، قبل ثلاثة أشهر، تنبأت بنمو الناتج الاقتصادي بنسبة 0.8%.

وفي أحدث تقرير عن آفاق تطور الاقتصاد المحلي، توقع البنك الوطني النمساوي حدوث انتعاش اقتصادي ونمو معتدل بنسبة 1.2% في عامي 2026 و2027، وخفّض البنك من مستوى توقعاته الصادرة في شهر ديسمبر الماضي، بشأن انتعاش اقتصاد النمسا بنسبة 1.6%. خلال العامين القادمين.

وتحدث تقرير البنك المركزي النمساوي، عن استقرار أوضاع الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري 2025، لكنه استبعد حدوث تعافٍ ملحوظ حتى حلول النصف الثاني من العام، وتوقع استمرار معدل التضخم عند مستوى 2.9%، وارتفاع عجز الموازنة إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الجاري