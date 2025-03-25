لولو تتوسع في المنطقة بافتتاح أحدث فروعها في مكة المكرمة

تواصل مجموعة لولو توسعها في الإمارات والمنطقة بافتتاح أحدث هايبر ماركت لها في منطقة الرصيفة، مكة المكرمة، الواقع في شارع عبدالله عريف، حي الرصيفة. يتماشى هذا التوسع الاستراتيجي مع التزام لولو بتقديم تجارب تسوق عالمية المستوى للسكان والزوار بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.

ويمتد المتجر الجديد لولو على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 200.000 قدم مربع، وهو مصمم لتقديم تجربة تسوق سلسة وعصرية، تلبي احتياجات العملاء المتنوعة مع مجموعة مختارة بعناية من الضروريات اليومية، الطعام الطازج، والعروض في الأقسام، مثل المتاجر الأخرى في مكة والمدينة. يتميز المتجر الجديد بمنطقة تقديم طعام تبلغ مساحتها 72 متراً مربعاً، توفر مساحة مريحة للمتسوقين.

وافتتح عبدالله حنيف، الأمين العام لغرفة مكة، وفهد عبد الرحمن المعتز، رئيس بلدية الرصيفة، المتجر الجديد رسمياً بحضور أشرف علي م.أ، المدير التنفيذي لمجموعة لولو، إلى جانب شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية، وعدد من الحضور الآخرين.

وعبر أشرف علي موساليم، المدير التنفيذي للولو، عن سعادته العميقة بتوسيع نطاق لولو في المدن المقدسة. «نواصل التوسع إقليمياً في المملكة العربية السعودية والمتجر الجديد في الرصيفة يوفر المزيد من فرص العمل للمواطنين ويعزز الاقتصاد المحلي. سنفتح أكثر من 45 متجراً جديداً عبر دول مجلس التعاون الخليجي خلال ثلاث سنوات»، وأضاف. تشمل المشاريع الجديدة أيضاً ثلاثة في المدينة المنورة والمدن الأخرى.

وأضاف أشرف علي: «نحن نعمل على تطوير التحول الرقمي لتعزيز تجربة العملاء سواء عبر الإنترنت أم في المتجر».

سيتميز المتجر الجديد في الرصيفة بتصميم مستوحى من الجوهر الثقافي والمعماري للمدينة. سيتمتع العملاء ببيئة تسوق واسعة وسهلة التنقل، مما يضمن الراحة والسهولة. بالإضافة إلى المتاجر المتنوعة، وسيتم افتتاح متجر لولو الشهير ذي القيمة المضافة، لوت، قريباً. كما حضر رفيق محمد علي، مدير تطوير الأعمال للولو السعودية، ونوشاد م.أ، المدير الإقليمي للولو السعودية المنطقة الغربية، ومسؤولون آخرون.