إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي تسجل أداءً قياسياً في 2024

حققت إدارة الضيافة في مركز دبي التجاري العالمي أداءً استثنائياً في عام 2024 قدمت خدماتها لنحو مليون ضيف ضمن 2,400 فعالية، معززة مكانتها كإحدى أبرز مزودي خدمات الضيافة الفاخرة في المنطقة، حيث باتت ضيافة المركز الحائزة على جوائز مرموقة الخيار المفضل لمنظمي الفعاليات الخاصة، وفعاليات الشركات، وفعاليات الحكومات بفضل تميزها في تقديم خدمات الضيافة لمختلف أنواع وأحجام الفعاليات وفق أرقى المعايير العالمية.

وتتمتع إدارة الضيافة بخبرة كبيرة في تقديم خدمات الضيافة عالمية المستوى على نطاق واسع، بدءاً من المعارض والمؤتمرات العالمية، وحفلات الشركات وفعاليات الضيافة، إلى حفلات الزفاف الراقية وتجمعات المؤسسات والفعاليات الخاصة، سواءً داخل المواقع التي يمتلكها ويديرها مركز دبي التجاري العالمي بما في ذلك مركز دبي للمعارض، ومركز مؤتمرات جافزا ون، أو في مواقع خارجية في جميع أنحاء الإمارات.

وقال ماهر جلفار، نائب الرئيس التنفيذي في مركز دبي التجاري العالمي: "حقّقت إدارة الضيافة نجاحاً استثنائياً في عام 2024، ممّا يؤكّد دورنا المحوري في قطاع الفعاليّات المزدهر بدبي. ويواصل فريق الطهاة التفوّق في تقديم تجارب مبتكرة حائزةً على جوائز مرموقة، وفق بأعلى معايير الخدمة. وسنواصل العمل على إرساء معايير جديدة في قطاع الضيافة، وتقديم تجارب نوعية تتجاوز التوقعات، سواءً في المعارض والمؤتمرات الكبرى أو حفلات الزفاف والمناسبات الخاصة".

عام حافل بالنجاحات في تقديم خدمات الضيافة المعارض الكبرى والفعاليات المؤسسية والخاصة

تميزت إدارة الضيافة في عام 2024 من خلال تقديم خدمات الضيافة وإعداد وتقديم الطعام لمجموعة واسعة من أبرز المعارض والفعاليات الكبرى، منها معرض جلفود، ومعرض الصحة العالمي دبي، ومعرض سوق السفر العربي، ومعرض جيتكس جلوبال، مع توسيع نطاق حضورها الدولي ليشمل فعاليات عالمية مثل جيتكس إفريقيا. بالإضافة إلى الفعاليات الكبرى، قدمت الضيافة خدماتها لأكثر من 400,000 ضيف في فعاليات الشركات والمناسبات الخاصة التي أقيمت في مواقع مركز دبي التجاري العالمي. كما حققت نجاحاً بارزاً في خدمات حفلات الزفاف وقدم خدماتها لأكثر من 150 حفلاً و63,000 ضيف، وهو ما يعكس خبرتها في إدارة الفعاليات على اختلاف أنواعها وأحجامها.

نمو متواصل في خدمات تقديم الطعام للمؤتمرات والاجتماعات

سجلت إدارة الضيافة زيادة في خدمات تقديم الطعام للمؤتمرات والاجتماعات وقدمت خدماتها لما يقرب من 95,000 مشارك، بزيادة قدرها 12% مقارنةً بعام 2023، مرسخة بذلك مكانة مركز دبي التجاري العالمي في هذا القطاع. ولعبت فعاليات مهمة، مثل مؤتمر تحالف الشحن العالمي وقمة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط AWS، والمؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء، وغيرها، دوراً مهماً في هذا النمو.

أداء قوي في مواقع مركز دبي التجاري العالمي

شهد مركز مؤتمرات جافزا ون، الذي يديره مركز دبي التجاري العالمي، نمواً استثنائياً، حيث قدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 25,000 مشارك، أي أكثر من ضعف الأرقام التي حققتها عام بزيادة قدرها 116%. كما ساهم مركز دبي للمعارض بدور محوري في النمو الذي حققته إدارة الضيافة حيث قدمت خدماتها لأكثر من 73,000 مشارك في عام 2024. وتؤكد هذه الإنجازات على التزام "الضيافة" بمواصلة النمو والتميز، وتعزيز حضورها البارز في مواقع متعددة.

زيادة قوية في خدمات الضيافة الخارجية

قدمت إدارة الضيافة خدماتها لأكثر من 145,000 ضيف ضمن 1105 فعاليات خارجية في عام 2024، مسجلة نمواً قوياً بنسبة 37% على أساس سنوي. وشملت أبرز الفعاليات الخارجية معرض دبي العالمي للقوارب، وسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، وكأس دبي العالمي، ومعرض اتحاد طيران رجال الأعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا"، وغيرها. وعززت الضيافة قدراتها التشغيلية بشكل كبير وبات بمقدورها تقديم خدماتها لنحو 40٫000 ضيف يومياً مع الالتزام بمعايير الخدمة الفاخرة، والحفاظ على معدل النمو الحالي، بما يرسخ مكانة مركز دبي التجاري العالمي الرائدة في قطاع الضيافة في المنطقة.

واختتم جلفار قائلاً: "نحن ملتزمون بإعادة تعريف معايير القطاع وترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي رائد للضيافة والفعاليات بمختلف أنواعها. من خلال الابتكار المستمر، والشراكات الاستراتيجية، والالتزام الثابت بالتميز، فإننا نمضي قدماً لتلبية متطلبات السوق المتغيرة، ونسعى إلى تقديم تجارب ضيافة استثنائية تعتمد على الإبداع، والكفاءة التشغيلية، والممارسات المستدامة. وانسجاماً مع رؤية دبي للنمو الاقتصادي والسياحي، نؤمن بأننا سنواصل لعب دور محوري في تطوير هذا القطاع الحيوي على الصعيد العالمي".