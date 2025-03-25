8 وجهات جديدة تستقبل طائرة الإمارات البوينغ 777 المحدثة

أعلنت طيران الإمارات عن إطلاق طائراتها البوينغ 777 المُحدثة إلى ثماني مدن جديدة ضمن شبكة وجهاتها، في إطار برنامجها المُستمرّ في تحديث طائراتها، والذي يتضمن إخضاع الطائرات لعملية تجديد شاملة، في عملية تستغرق ثلاثة أسابيع لكل طائرة. وتهدف طيران الإمارات إلى تشغيل أسطولها المُحدَّث من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380 إلى 44 وجهة بحلول سبتمبر 2025.

وتعتزم طيران الإمارات البدء في تشغيل طائراتها المحدثة إلى 8 وجهات جديدة على النحو التالي:

· لشبونة: اعتباراً من 1 يونيو 2025 على جميع الرحلات المتجهة من/إلى لشبونة على متن الرحلتين "ئي كيه 191/192" و"ئي كيه 193/194".*

· دبلن: اعتباراً من 25 يونيو 2025، عبر الرحلة "ئي كيه 161/162".*

· هونغ كونغ، اعتباراً من 15 يوليو 2025 عبر الرحلة "ئي كيه 382/383".*

· جزر المالديف: اعتباراً من 1 يونيو 2025، عبر الرحلة "ئي كيه 658/659"، وعبر الرحلتين "ئي كيه 656/657" و"ئي كيه 660/661" اعتباراً من 15 يوليو.*

· كولكاتا: اعتباراً من 10 أغسطس 2025 عبر الرحلة "ئي كيه 572/573" بمعدل أربع رحلات أسبوعياً (الأربعاء، الجمعة، السبت والأحد).*

· كولومبو: اعتباراً من 10 أغسطس 2025 عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 650/651".*

· جوهانسبرغ: اعتباراً من 1 سبتمبر 2025 عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 765/766"، وعبر الرحلة "ئي كيه 761/762" اعتباراً من 25 سبتمبر 2025.*

· كيب تاون: اعتباراً من 20 سبتمبر 2025 عبر الرحلة اليومية "ئي كيه 770/771".*

وعلاوة على ذلك، سوف يستقبل مطار لندن ستانستد الرحلة اليومية الثانية "ئي كيه 067/068" على متن طائرة البوينغ 777 المحدثة اعتباراً من 1 يونيو المقبل.

وكانت طيران الإمارات قد وسّعت برنامجها لتحديث أسطولها من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380 ليشمل أكثر من 220 طائرة، في واحدة من أضخم عمليات التحديث في صناعة الطيران، باستثمارٍ قيمته 5 مليارات دولار، بهدف تقديم أفضل المنتجات وتجارب سفر استثنائية عبر شبكتها العالمية.

وتتميز طائرة البوينغ 777 المُحدثة بتقسيم أربع درجات، وتضم مقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومقصورة درجة الأعمال الجديدة بتصميم مدروس يعكس معايير طيران الإمارات. وتأتي مقاعد درجة الأعمال بتوزيع 1-2-1، ما يوفر للركاب الخصوصية، وإمكانية الوصول المباشر إلى الممرات، ومساحة للعمل والاسترخاء والراحة.

كما تضم طائرات البوينغ 777 المُحدثة 24 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، إلى جانب 260 مقعداً في الدرجة السياحية.

تتوفر حجوزات التذاكر عبر الموقع emirates.com أو من خلال تطبيق طيران الإمارات أو متاجر طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.