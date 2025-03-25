شراكة بين "مقطع للتكنولوجيا" و"مجموعة إندرا" لتطوير حلول الموانئ الذكية

أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي، اليوم، إبرام اتفاقية شراكة إستراتيجية ممثلة بذراعها الرقمي، مجموعة مقطع للتكنولوجيا، مع مجموعة إندرا، لاستكشاف فرص تقديم خدمات وحلول رقمية مشتركة لقطاعات الموانئ والخدمات اللوجستية والتجارة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبموجب الاتفاقية، سيتعاون الطرفان من خلال الاستفادة من خبراتهما التقنية في تطوير حلول الموانئ الذكية ورقمنة التجارة، بما في ذلك أنظمة مجتمع الموانئ، والنوافذ الموحدة للموانئ والخدمات البحرية والخدمات اللوجستية، إضافة إلى حلول تحسين كفاءة واستدامة سلاسل الخدمات اللوجستية.

وستركز الشركتان جهودهما على توفير أنظمة إدارة الموانئ والمحطات متعددة الوسائط والحدود، إضافة إلى حلول التنقل الذكي الأخرى، مما سيعزز عروض الشركتين في السوق.

وقالت الدكتورة نورة الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مقطع للتكنولوجيا والقطاع الرقمي – مجموعة موانئ أبوظبي، بهذه المناسبة، إن الهدف من الاتفاقية هو تقديم أفضل حلول لرقمنة التجارة لمتعاملي المجموعة ولأصحاب المصلحة حول العالم.

وأضافت أن اتفاقيات الشراكة مع جهات رائدة مثل إندرا، تمثل نقلة نوعية في إطار جهود المجموعة للدخول إلى أسواق أوروبا وأفريقيا، مشيرة إلى أنه سيتم العمل من خلال خبرات مقطع للتكنولوجيا على قيادة دفة التحول الرقمي في أعمال التجارة والخدمات اللوجستية، وتوفير ميزة تنافسية رئيسية للمتعاملين وأصحاب العلاقة.

من جهته قال أنجيل إيسكريبانو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، إن الاتفاقية تعزز إستراتيجية النمو الدولي لشركة إندرا في قطاع النقل، بالتعاون مع شريك إستراتيجي مثل "مجموعة مقطع للتكنولوجيا"، والتي تتمتع بخبرة واسعة في مجال تكنولوجيا التجارة والموانئ والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى قربها من الأسواق الواعدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، معربا عن تطلع إندرا لتقديم خبراتها المتخصصة في مجال تكنولوجيا الموانئ، والتي تم تطبيقها بنجاح في أكثر من 70 ميناءً على مستوى العالم.

وأكد الطرفان أهمية هذه الشراكة في دفع عجلة النمو، وتحقيق مزايا تنافسية من خلال التحول الرقمي السلس.

ولا تقتصر هذه الاتفاقية على تعزيز العروض والخدمات السوقية فحسب، بل ستفتح أيضاً آفاقًا جديدة للنجاح والنمو المتبادل في الأسواق الإقليمية الواعدة.