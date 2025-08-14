تعاون «زاند» و«ماستركارد» في خدمات الدفع والتحويلات المالية الدولية

وقّعت «زاند»، اتفاقية استراتيجية مع ماستركارد، للتعاون في تطوير حلول الدفع والتحويلات المالية الدولية، ومن خلال الاستفادة من حلول تحويل الأموال التي توفرها منصة «ماستركارد موف»، ستتيح هذه الشراكة لعملاء «زاند» إجراء تحويلات مالية دولية بسهولة وأمان وكفاءة عالية.

وفي المرحلة الأولى، ستقدم «زاند» خدمات تشمل الإيداع في الحسابات البنكية والمحافظ الرقمية في عدة أسواق، بالإضافة إلى خدمات استلام النقد بشكل ميسر، بالاعتماد على إمكانات «ماستركارد» المتطورة. وتؤكد هذه الخطوة التزام الطرفين المشترك بدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز الابتكار، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية في المنطقة.

دفع الابتكار

وقال جهاد خليل نائب الرئيس التنفيذي، والرئيس الإقليمي لشرق المنطقة العربية لدى ماستركارد: «نحن نلتزم في ماستركارد بدفع عجلة الابتكار في قطاع المدفوعات في المنطقة. ومن خلال تعاوننا مع «زاند»، سنعمل على إدماج المزيد من الأفراد والشركات بالنظام المالي، بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، وخلق فرص اقتصادية أكبر في دولة الإمارات، والمنطقة ككل».

وقال «مايكل تشان» الرئيس التنفيذي في «زاند»: «يسعدنا التعاون مع «ماستركارد»، بهدف تطوير مستقبل المدفوعات الدولية، وتمثل هذه الفرصة المميزة محطة بارزة في مهمة «زاند» لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. يشهد نظام المدفوعات في المنطقة نمواً وتطوراً سريعاً، ويوفر فرصاً كبيرة لتسريع عمليات تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، وتقنيات المدفوعات».

تجارب متنوعة

وتُعدّ «ماستركارد موف»، مجموعة الشركة الشاملة من حلول تحويل الأموال، والتي تتيح إجراء تحويلات مالية سريعة وآمنة وفعّالة. تدعم هذه الخدمة تجارب دفع متنوعة، تشمل التحويلات بين الأفراد، والمدفوعات التجارية، والتوزيعات المالية، مع خيارات متعددة للسحب، مثل البطاقات والحسابات البنكية والمحافظ الرقمية. وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل خدمة الفئات غير المتعاملة مع البنوك، أو التي لا تحظى بخدمات مصرفية كافية، تتوفر خدمة صرف الأموال نقداً عبر شبكة ماستركارد العالمية المتنامية، من مواقع استلام النقود.