عمومية «جي إف إتش المالية» تقر توزيع 6.2 % أرباحاً نقدية

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، أمس، عن اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2024، حيث أقر المساهمون توصيات مجلس الإدارة، والتي تضمنت تخصيص توزيع أرباح نقدية 6.2 % من القيمة الاسمية لكافة الأسهم العادية، باستثناء أسهم الخزينة، بما يعادل 0.0164 دولار لكل سهم.

ووافق المساهمون على منح الإذن للمجموعة بإعادة شراء ما يصل إلى 10 % من إجمالي الأسهم الصادرة، بموجب موافقة مصرف البحرين المركزي.

بعد ذلك، تم انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تمت الموافقة على قرارات تشمل إصدار أدوات مالية من الفئة الأولى و/أو صكوك (رأس مال إضافي من الفئة الأولى) بقيمة تصل إلى 200 مليون دينار بحريني، بهدف تعزيز الموقف المالي للمجموعة ودعم الأهداف الاستراتيجية طويلة الأمد.

الأهداف الاستراتيجية

وقال عبدالمحسن راشد الراشد، رئيس مجلس إدارة جي إف إتش المالية: «نواصل التركيز على أهدافنا الاستراتيجية مع تحقيقنا لزخمٍ جيد من سنة شهدت أداءً قوياً، وذلك بهدف ترسيخ ميزتنا التنافسية في المشهد المالي. إن الموافقة الناجحة على مبادرات تعزيز رأس المال لدينا، بما في ذلك توزيع أرباح كبيرة، تعكس التزامنا بخلق القيمة لمساهمينا. نحن مستعدون لتحقيق نمو جذري مع استكشاف فرص جديدة وتعزيز أدائنا العام، ما يضمن تعزيز مكانة جي إف إتش كلاعبٍ رئيس في قطاع الخدمات المالية».

خارطة طريق

وقال هشام الريس، الرئيس التنفيذي لمجموعة جي إف إتش المالية: «تشهد نتائج اجتماعاتنا الأخيرة على إطار عملنا القوي والدعم الثابت من مساهمينا. وبالاستناد على خارطة طريق واضحة، نحن مستعدون لاستغلال أصولنا في مشاريع مزدهرة تدفع النمو المستدام».

وأضاف: «إن الموافقات على تعزيز رأس المال من الفئة الأولى وإصدار أدوات مالية من الفئة الأولى تبرز التزامنا بتقوية قاعدة رأسمالنا وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية. ونواصل تفاؤلنا بشأن قدرتنا على التكيف مع ديناميكيات السوق وتوليد عوائد كبيرة لكل أصحاب المصلحة المعنيين في المستقبل».

وتمتلك مجموعة جي إف إتش أصولاً بقيمة 22 مليار دولار تحت إدارتها، بما في ذلك محفظة استثمارات عالمية في مجالات اللوجستيات والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.