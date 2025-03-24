«أبوظبي الإسلامي» يعزز خدمات إدارة الثروات برئيس جديد للقطاع

أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي»، عن تعيين باسط ساجد سعيد رئيساً لإدارة الثروات، مما يعكس التزام المصرف بتعزيز حلول إدارة الثروات، وتقديم خدمات مالية إسلامية عالمية المستوى تلبي احتياجات الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية والعملاء المميزين.

ويتمتع باسط بخبرة ثرية تزيد على 20 عاماً في إدارة الثروات وأسواق رأس المال، عمل خلالها في أسواق مالية عالمية مثل الإمارات والمملكة المتحدة وهونغ كونغ، حيث شغل العديد من المناصب القيادية كان آخرها في مصرف HSBC، حيث شغل منصب رئيس الاستثمارات وحلول الثروات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. كما شغل سابقاً مناصب قيادية في أسواق رأس المال وإدارة الثروات في العديد من المصارف، مما عزز خبرته في الاستشارات الاستثمارية وتطوير المنتجات وحلول الثروات الرقمية.

وسيقوم في دوره الجديد مع المصرف بالإشراف على قسم إدارة الثروات عبر جميع القطاعات. وتشمل مسؤولياته الرئيسية قيادة التوسع في عروض إدارة الثروات وتقديم حلول شاملة واستشارات للمتعاملين ذوي الملاءة المالية العالية.

وقال أميت مالهوترا، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي: «مع استمرار الإمارات في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للثروات والمركز الرائد لإدارة الثروات الإسلامية، نواصل التزامنا بأن نكون الشريك المفضل لمتعاملينا في إدارة ثرواتهم المالية، فمع تزايد عدد الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية وانتقال الثروات بين الأجيال، نركز على دعم المتعاملين في تنمية وإدارة وحماية ثرواتهم. ومن شأن خبرته الواسعة وسجله الحافل في مجال إدارة الثروات أن تسهم بشكل فاعل في تعزيز قدراتنا في هذا المجال وتعزيز مكانتنا كمؤسسة رائدة في إدارة الثروات الإسلامية في المنطقة».