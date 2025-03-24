«فيتش» تثبّت تصنيف رأس الخيمة الوطني عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة

ثبتت وكالة «فيتش» تصنيف الودائع طويلة الأجل (IDR) لبنك رأس الخيمة الوطني عند «BBB+» مع نظرة مستقبلية مستقرة، كما رفعت تصنيف الجدوى (VR) إلى «bbb-»، مؤكدة على قوة رأسماله، وتحسن جودة أصوله، وتنويعه المستمر في الخدمات المصرفية للشركات، بما يسهم في تحقيق أرباح مستدامة مع الحفاظ على سيولة قوية وإدارة حكيمة للمخاطر.

وقال محمد جعفر نيني - الرئيس التنفيذي المالي لمجموعة بنك رأس الخيمة الوطني: «سعداء اليوم بارتفاع تصنيفنا في الاستدامة، الأمر الذي يعكس التزامنا بتنفيذ استراتيجيتنا نحو التحول، ويعزز قدرتنا وكفاءتنا في تقديم حلول مالية ومنتجات مصرفية تبرهن على قوتنا في الابتكار الرقمي، وتنمية قاعدة العملاء». وأضاف: «حين نواصل تطوير خدماتنا المصرفية للشركات وتحسين إدارة المخاطر، فنحن نواصل التزامنا بتقديم قيمة طويلة الأجل لمساهمينا، ما يعزز ثقة عملائنا بنا من جانب، ويمنحنا الفرصة لتقديم أفضل الحلول والابتكارات في القطاع المصرفي من جانب آخر».

وحول العوامل التي اعتمدت عليها «فيتش» في منح بنك رأس الخيمة الوطني هذا التثبيت، أشارت الوكالة إلى أن البنك يمتلك عوامل مهمة ومحفزة منها: الأداء القوي بما في ذلك نموذج أعمال البنك المتنوع، مع تحول استراتيجي نحو الخدمات المصرفية للشركات وعمليات الخزينة، مما عزز استقرار الدخل وقلل الاعتماد على الإقراض التقليدي للأفراد. بالإضافة إلى ذلك أظهر البنك تحسناً في جودة الأصول، مع انخفاض مطرد في القروض المتعثرة (NPLs) ونسب تغطية عالية لخسائر القروض، بما يعكس إدارة مخاطر فعالة. وأخيراً محافظة البنك على احتياط رأسمالي قوي، يؤهله لمواصلة النمو، مع الاستفادة من قاعدة ودائع مستقرة للغاية بما يعكس ثقة العملاء القوية.

ومن الجدير بالذكر، أن حصول بنك رأس الخيمة الوطني على تصنيف «BBB+» سيدعم مكانته كمؤسسة مالية رائدة في الإمارات، ويمكنه من التركيز على تسريع التحول الرقمي، وتحسين محفظته الاستثمارية، والتوسع في القطاعات عالية النمو، مع الاستمرار في تعزيز الربحية والكفاءة التشغيلية.