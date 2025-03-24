«يونيك وورلد» تطلق مركزاً تجارياً جديداً في دبي

تعتزم مجموعة يونيك وورلد، وهي تكتل أعمال متنوع مقره دبي، وتنشط في قطاعات مراكز الأعمال والتعليم والعقارات، إطلاق مشروعٍ جديد حيث ستُنشئ مركزاً تجارياً جديداً في قلب المجمعات السكنية في دبي، من شأنه أن يُوسّع خيارات المتسوقين - المحليين والدوليين.

وأثبتت المجموعة، التي أسسها سليمان تي إم، رائد الأعمال الهندي المتسلسل غير المقيم من ولاية كيرلا، ريادتها في جميع المجالات التي عملت فيها - في دولة الإمارات على مدار الـ 27 عاماً الماضية، حيث نمت المجموعة بقوة متواصلة برؤية ثاقبة للنمو والتوسع المستمر، مستفيدةً من قوة الرقمنة والابتكار.

على مدار أكثر من ربع قرن، ساعدت المجموعة آلاف الشركات الناشئة بخدمات استشارية في مجال الأعمال، ورخص تجارية، ومرافق مكتبية، وباقة من خدمات تمكين الأعمال لمساعدتها على تأسيس أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتسعى الشركة بنشاط إلى اغتنام فرص وشراكات جديدة، بهدف التحسين والتطوير وترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاعات مراكز الأعمال والتعليم والعقارات. ويستعد هو ومحمد صهيب، سليل العائلة، الآن لبدء رحلة جديدة من شأنها أن تضيف قيمة أكبر لاقتصاد دبي.

بيئة داعمة

وقال سليمان تي إم، رئيس مجلس إدارة يونيك وورلد: «إنه مع انطلاق مشروعنا الجديد الذي سنكشف عنه بعد عطلة عيد الفطر، فإن التزام الدولة بتهيئة بيئة داعمة للأعمال، إلى جانب رؤيتها الاستراتيجية، سمح لشركات مثل شركتنا بالازدهار. تفخر مجموعة يونيك وورلد بالمساهمة في هذا الاقتصاد النابض بالحياة من خلال تقديم خدمات استثنائية تُحفّز النمو والابتكار».

وأضاف نواصل التزامنا الراسخ بدعم اقتصاد الإمارات على طريقتنا الخاصة. سيُنشئ مشروعنا التجاري القادم مركزاً لقطاع مُحدد في دبي. وهذا يعكس التزامنا طويل الأمد تجاه دبي وعزمنا على تقديم الأفضل لاقتصادها.