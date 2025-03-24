بورصة الخليج للسلع تعلن عن أول تداول على منصة النفط البديل

أعلنت بورصة الخليج للسلع اليوم عن إتمام أول صفقة تداول ناجحة عبر منصة النفط البديل "ACE"، والتي تتيح للعملاء فرصة تداول مجموعة من أبرز الخامات النفطية في الشرق الأوسط وفق السعر الرسمي لخام عمان.

وللمرة الأولى، أصبحت خامات عمان، ودبي، والبصرة المتوسط، والبصرة الثقيل، وزاكوم العلوي، ومربان، والشاهين متاحةً جميعها للتداول على منصة واحدة، مقابل العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع.

وتم تداول 500 عقد من خام عمان تسليم شهر مايو 2025 على منصة النفط البديل التي توفر للمتداولين فرصة إجراء عمليات تداول ثنائية لمختلف خامات النفط في الشرق الأوسط مقابل العقود الآجلة لخام عمان من بورصة الخليج للسلع.

وقال رائد بن خليفة السلامي المدير العام لبورصة الخليج للسلع إن إبرام أول صفقة تداول عبر منصة النفط البديل يعد تطورا كبيرا في مشهد تداول النفط الخام في المنطقة، فلأول مرة تتاح للمتداولين في السوق إمكانية الوصول إلى منصة تجمع ما بين تداول العقود الآجلة وعقود البيع المباشر، وهو ما يُمكّن المتعاملين في البورصة من تحسين محافظهم الاستثمارية، وإدارة استثماراتهم عبر مختلف أنواع النفط الخام، واغتنام فرص جديدة في أسواق الطاقة التي تشهد تطوراً مستمرا.