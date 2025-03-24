روبوتات ذاتية القيادة في دبي تنفذ عمليات توصيل أكثر كفاءة وصديقة للبيئة

أبرمت Yango Group، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، اتفاقية شراكة مع ROOTS، وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا الأغذية وتجارة التجزئة، لنشر روبوتات توصيل خدمات الميل الأخير للبقالة. تتميز هذه الروبوتات ذاتية القيادة بقدرتها على التخطيط لمساراتها بشكل مستقل وتفادي العوائق وإفساح المجال للمشاة. ومن المقرر أن يبدأ العمل بهذه الخدمة اليوم في مشروع «شوبا هارتلاند»، دبي بعد أن حصلت Yango Group على ترخيص من هيئة الطرق والمواصلات في دبي لإطلاق ونشر روبوتات توصيل الطلبات باعتبار الهيئة الجهة المعنية والمتخصصة في منح هذه التراخيص التكنولوجية لممارسة أعمالها في مناطق محددة من الإمارة.

تتولى الروبوتات تسليم الطلبات ضمن منطقة قطرها كيلومترين في أقل من 30 دقيقة. وتعتمد هذه الروبوتات على خارطة عالية الدقة للمدينة تتيح لها التنقل بسهولة، وهي مجهّزة بمجموعة من الشبكات العصبية للتعرف على إشارات المرور وإشارات الطرق وغيرها من الأشياء. يسمح نظام التعليق المزود بست عجلات لروبوتات التوصيل بتسلّق العوائق التي يصل ارتفاعها إلى 10 سنتمترات.

وبفضل سعة حجرة التخزين التي تصل إلى 60 لتراً، يمكن للروبوت أن يستوعب مجموعة من علب الزبادي وزجاجات الحليب والفواكه الطازجة والسلطات أو الوجبات المعبأة مسبقاً، والمخزّنة بدرجة الحرارة المناسبة.

وفي معرض تعليقه على هذه الخطوة، قال فلوريان جانسن، مؤسس شركة ROOTS: «نحن متحمسون لتزويد السكان في «شوبا هارتلاند» بهذا الخيار المبتكر لتوصيل الطعام من Yango Group. تعدّ هذه مبادرة ثورية تغيّر معالم خدمات التوصيل لقطاع التجزئة المحلي، وتعود بالفائدة على الجميع، بفضل مساهمتها في تقليل وقت التوصيل ودعم جهود الاستدامة، من خلال تزويد الأفراد بخيار بديل للوصول إلى المنتجات العضوية الطازجة».

هذا ويعدّ استخدام روبوتات التوصيل عملية بسيطة ومريحة للغاية. إذ يمكن للعملاء وضع طلباتهم عبر الموقع الإلكتروني لشركة ROOTS عبر الرابط go-roots.ae وتحديد اختيارهم لروبوت التوصيل لدى إتمام عملية الدفع عند الخروج. وفور تجهيز الطلبية، يتم إرسال الروبوت ذاتي القيادة إلى الموقع الذي سجّله العميل. وعند وصول الروبوت إلى وجهته، يتلقى العميل إشعاراً عبر تطبيق «واتساب» (WhatsApp) لتسلّم ما طلبه.

تعدّ روبوتات توصيل خدمات الميل الأخير مثالية للتنقل في الظروف المناخية المتنوعة، وقد تمّ تصميمها لتتناسب مع البيئة الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط. كما تتماشى هذه المبادرة مع استراتيجية دبي للتنقل الذكي ذاتي القيادة، التي تهدف إلى تحويل 25 في المائة من إجمالي وسائل النقل في دبي إلى وسائل ذاتية القيادة بحلول عام 2030، وخفض الانبعاثات الكربونية بنسبة 30 في المائة.

من جانبه، قال أحمد بهروزيان، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة، في هيئة الطرق والمواصلات: «تلتزم دبي بتشجيع حلول التنقل الذكية التي من شأنها أن تحسّن الحياة الحضرية وتعطي الأولوية للاستدامة. وبذلك، يمثّل طرح روبوتات التوصيل ذاتية القيادة انعكاساً لرؤية الهيئة المتمثّلة في بناء منظومة نقل سلسة قائمة على التكنولوجيا الحديثة، التي تساهم وبشكل فعّال في تقليل الازدحام والانبعاثات الكربونية الناتجة عنه، وتُسهِمُ كذلك في تحسين خدمات توصيل الميل الأخير اللوجستية لمصلحة السكان والشركات على السواء».

وقال إسلام عبد الكريم، الرئيس الإقليمي لشركة يانغو الشرق الأوسط: «يسرّنا أن نتعاون مع شركائنا على تطوير تكنولوجيا التوصيل ذاتي القيادة في دبي، وتزويد السكان والمقيمين بطريقة مبتكرة وسلسة لاستلام حاجياتهم. كما نتطلع إلى التعاون مع المزيد من الشركات المحلية من أجل تحقيق رؤية دبي المستقبلية لتبني النقل الذاتي والاستدامة».

هذا وتخطط Yango Group للتعاون مع المزيد من الشركات في دبي. وتدأب الشركة على إنشاء منظومة واسعة من المنتجات والحلول الموجّهة للأعمال (B2B)، لتمكين الشركات في جميع أنحاء المنطقة من تحقيق النمو، خلال سعيها لدعم الأهداف والرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي.