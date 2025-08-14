173.6 مليون درهم أرباح «أمانات» قبل الضرائب في النصف الأول

أعلنت شركة أمانات القابضة عن نتائجها المالية للنصف الأول 2025 وارتفعت الإيرادات من العمليات المستمرة 13% على أساس سنوي إلى 468.4 مليون درهم مدفوعة بالأداء القوي في قطاع التعليم، حيث نمت إيراداته بنسبة 23% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك من العمليات المستمرة 12% على أساس سنوي إلى 173.6 مليون درهم وبنحو 15% باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في الخبر، الذي يضم 150 سريراً، وبلغت نسبة نمو هذه الأرباح في قطاع التعليم 15% على أساس سنوي، بينما ارتفعت في قطاع الرعاية الصحية 10% على أساس سنوي، باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي.

وزاد الربح من العمليات المستمرة 6% على أساس سنوي إلى 104.7 ملايين درهم في النصف الأول من عام 2025، و13% باستثناء تكاليف بدء التشغيل التدريجي في الخبر.

واستمر النمو في أعداد الطلاب المسجلين والمستفيدين من الخدمات التعليمية، حيث وصل عددهم إلى 23.9 ألف طالب، بنمو سنوي 17%. كما شهدت سعة الأسرّة نمواً مستمراً، وذلك بإضافة 40 سريراً مرخصاً في السعودية بعد انتهاء الفترة المذكورة، ما يشير إلى إمكانية كبيرة للتوسع والنمو.

أرقام قياسية

وقال الدكتور شمشير فاياليل، رئيس مجلس الإدارة: «حققت أمانات أداءً قوياً متواصلاً خلال النصف الأول من 2025، مسجلة نمواً مزدوج الرقم في كل من الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA)، مدفوعاً بتحقيق أرقام قياسية في أعداد تسجيل الطلبة والمستفيدين في قطاع التعليم، إلى جانب التوسع في الطاقة الاستيعابية ومبادرات النمو في قطاع الرعاية الصحية. ويعكس الزخم القوي في كل من قطاعي الرعاية الصحية والتعليم تضمن تمتع أمانات بموقع متميز يمكنها من تحقيق نمو مستقبلي مستدام، فيما نواصل تركيزنا على بناء شركات رائدة في السوق تخلق قيمة طويلة الأجل وتساهم بشكل إيجابي في خدمة المجتمع».

وأضاف: «في أغسطس، أعلنا عن إبرام اتفاقية للتخارج من أصلنا العقاري في قطاع التعليم بقيمة 453 مليون درهم ما يجسد بوضوح قدرتنا على تعظيم القيمة عبر محفظتنا الاستثمارية، ويؤكد التزامنا المستمر بتقديم القيمة لمساهمينا».

زخم إيجابي

وقال جون ايارلاند، الرئيس التنفيذي لشركة أمانات: «تعكس نتائجنا خلال النصف الأول من العام استمرار زخم النمو الإيجابي عبر مختلف أعمالنا الرائدة في السوق، حيث سجلت الإيرادات والأرباح قبل الضرائب والفوائد والإطفاء والاستهلاك ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13% و12% على التوالي. وكان لقطاع التعليم دور رئيسي في تحقيق هذا النمو، مدفوعاً بالمعدلات القياسية لأعداد الطلاب المسجلين وتحسين عروضنا الأكاديمية، بالإضافة إلى افتتاح ثمانية مراكز للرعاية النهارية خلال العام الماضي، مع خطط لمزيد من التوسع. كما حقق قطاع الرعاية الصحية تقدماً أكبر على صعيد العمليات التشغيلية، بما في ذلك توسيع الطاقة الاستيعابية في مرافق الرعاية الصحية في جدة والظهران، مع مواصلة تعزيز أنشطتنا في الخبر. وسنركز مستقبلاً على دفع عجلة النمو العضوي وتنفيذ استراتيجيتنا لتحقيق الربح، مع مواصلة مساعينا لبناء قيمة طويلة الأجل لمساهمينا».