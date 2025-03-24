18.4 مليار دولار سوق تكييف الهواء والتدفئة بحلول 2032

تستضيف دبي معرض HVACR World، بدعم من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد (AHRI)، والذي سيُعقد في مركز دبي التجاري العالمي، في الفترة من 24 إلى 27 نوفمبر 2025. يأتي هذا الإعلان، في ظل توقعات بنمو أعمال أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد، بمعدل سنوي مركب يبلغ 6.5 %، ما يعني ارتفاع حجم السوق إلى 18.4 مليار دولار بحلول عام 2032، مقابل 4 مليارات دولار في عام 2023، وذلك وفقاً لتقرير Expert Research Market. يهدف المعرض إلى تلبية هذا الطلب المتزايد، وتسريع وتيرة النمو في القطاع، مع تزايد الحاجة إلى حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد الموفرة للطاقة، مدفوعةً بالتوسع الحضري السريع، والتركيز المتزايد على تغير المناخ ومشاريع التحديث.

ويُقام هذا الحدث، بالتزامن مع معرض «Big 5 Global»، الذي يُعد منذ 45 عاماً، الفعالية الأبرز في قطاع البناء بالمنطقة، إذ يجمع قادة القطاع لدفع عجلة الابتكار والتقدم. وقد توسع المعرض اليوم، ليشمل جميع المعنيين بالقطاع، ويصبح سنوياً بمنزلة الملتقى العالمي. وبدعم وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، يستقطب معرض «Big 5 Global»، أكثر من 85 ألف مشارك، و2,800 عارض من أكثر من 165 دولة، ما يجعله مركزاً عالمياً للأعمال وتبادل المعرفة والتعاون بين مختلف القطاعات.

وبناءً على أساسه القوي، سيوفر معرض HVACR World فرصة رائعة لتجمع قادة القطاع وصناع القرار والجهات التنظيمية والمبتكرين من مجالات حيوية، مثل البناء والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية والأغذية والمشروبات، بهدف تطوير حلول مناخية مستدامة وموفرة للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتصدي للتحديات المناخية الملحة في المنطقة.. سيركز معرض HVACR World على تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة، وتوفير منصة حوارية مفتوحة، لمناقشة السياسات والتقنيات والاستراتيجيات التي تتماشى مع أهداف الحياد الكربوني، مع التركيز على تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030، وتلبية الطلب المتزايد على حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد المتطورة.

وفي هذا السياق، صرح مات دينتون رئيس شركة dmg events: «تُشكل مشاريع البناء الضخمة، التي يتم تنفيذها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والتي تقدر قيمتها بـ 9 تريليونات دولار أمريكي، فرصاً استثنائية لقطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد. كل منشأة جديدة أو قائمة، تتطلب حلولاً متطورة وموفرة للطاقة للتحكم في المناخ. من خلال إطلاق معرض HVACR World، ستوفر dmg events منصة رائدة، تجمع قادة الصناعة العالميين مع هذه الأسواق سريعة النمو، ما يسهم في دفع عجلة الابتكار والاستدامة في تقنيات التحكم في المناخ. كما يعزز دعم معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، من مكانة هذا الحدث، ويؤكد على دوره كملتقى محوري لأصحاب المصلحة في القطاع، الذين يتشاركون الالتزام بتشكيل مستقبل قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد في المنطقة».

وأضاف دينتون: «يحظى معرض HVACR World، بدعم من معهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، أكبر هيئة صناعية متخصصة في تطوير المعايير والسياسات، إلى جانب الخبرة الواسعة التي تمتلكها dmg events في تنظيم معارض عالمية المستوى. يتماشى هذا الحدث مع أهداف الاستدامة والسياسات الإقليمية، ما يتيح للجهات العارضة فرصة إبراز مساهماتهم في الحد من انبعاثات الكربون، وتعزيز كفاءة الطاقة».

من جانبه، أكد نبيل شاهين المدير الإداري لمعهد تكييف الهواء والتدفئة والتبريد، على أهمية وجود منصة متخصصة لقطاع قطاع التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد قائلاً: «تشكل أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، ما يصل إلى 70 % من استهلاك الكهرباء في المباني السكنية بدول مجلس التعاون الخليجي، ومع تزايد المعايير التنظيمية لأنظمة الميكانيكا والكهرباء والسباكة، أصبح من الضروري تسريع تبنّي حلول أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة. إن دعمنا لمعرض HVACR World، الذي تنظمه dmg events، يعزز التعاون داخل القطاع، ويوفر منصة استراتيجية لمواءمة السياسات المتطورة، واستكشاف أحدث التقنيات، ودفع عجلة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا».