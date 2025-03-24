دبي تطلق 4 أيام من «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»

تعود حملة «التخفيضات الإلكترونية الكبرى»، التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، في دورتها الثالثة لتقدم لعشاق التسوق تجربة فريدة أفضل من أي وقت مضى، وذلك من 27 وحتى 30 مارس 2025، حيث يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 95 %، على مدار أربعة أيام مع إضافة يوم آخر. وقد شهدت الحملة هذا العام إطلاق تجربة تسوق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي تفاعلي يتيح للمتسوقين استكشاف مئات العلامات التجارية المشاركة، والاستفادة من تخفيضات إضافية حصرية، والحصول على فرصة الفوز بجائزة ضخمة قدرها 100000 درهم، وجوائز نقدية إضافية تصل قيمتها إلى 50000 درهم.

وتقدم هذه الحملة التي ينتظرها الجمهور مزيجاً مثالياً من التخفيضات التي لا تُضاهى، وتجارب التسوق الرقمية التفاعلية، والجوائز النقدية الضخمة، ما يجعلها الفرصة الأمثل للاستفادة من عروض شهر رمضان المبارك، وشراء هدايا عيد الفطر السعيد لأفراد العائلة والأصدقاء بضغطة زر واحدة، مع توصيل المنتجات مباشرةً إلى منازل المتسوقين.

ويمكن للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للحملة، الاستمتاع بتجربة تسوق مميزة بدءاً من يوم 27 مارس، واستكشاف المنتجات المختلفة من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة، بما في ذلك الأزياء، والأحذية، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومنتجات الصحة والجمال، ومستلزمات الأطفال، وأحدث الأجهزة الإلكترونية، والأثاث والديكور، وغيرها الكثير. كما بإمكان المسجلين على الموقع الإلكتروني الحصول على تخفيضات أكبر من خلال رموز التخفيضات الحصرية، بالإضافة إلى فرصة ربح جائزة ضخمة قدرها 100000 درهم. وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بجوائز نقدية إضافية بقيمة 50000 درهم من خلال زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية.

مبادرات مبتكرة

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «تعتبر حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى من المبادرات المبتكرة التي تسهم في نمو قطاع التجزئة، لا سيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك والاستعداد للاحتفال بعيد الفطر السعيد، وهي من مواسم التسوق المهمة التي تنعش الأسواق وقطاع التجزئة في دبي. وخلال حملة هذا العام حرصنا على تقديم تجربة تسوق تفاعلية هي الأولى من نوعها، والتي ترتقي بقطاع التجزئة إلى آفاق جديدة من خلال توفير سوق رقمية متميزة لم يسبق لها مثيل. ومع استمرار التسوق عبر الإنترنت نموه والارتقاء بمتطلبات المستهلكين، تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها بتبني الأفكار الخلاقة وتشجيع الابتكار، وتعزيز التجارة الإلكترونية باعتبارها ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو المستدام بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

علامات تجارية

وتقدم هذه الحملة تخفيضات لا تُضاهى للجميع، سواء كانوا يبحثون عن هدية مثالية للعيد، أو يسعون لشراء ضروريات الحياة اليومية، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية، والأزياء، والإكسسوارات، والأدوات المنزلية، ومنتجات التجميل، ومستلزمات الأطفال. وتشمل العلامات التجارية المشاركة هذا العام 2 إكس إل هوم، و6 ستريت، وأمازون، وبيبي شوب، وبفرلي هيلس بولو كلوب، وكارتيرز، وكريت أند باريل، وداماس، وديون لندن، وإي سيتي، وإي ماكس، واف فايف جلوبال، وهوم سنتر، وجوهرة للمجوهرات، وجامبو، وليغو، ونمشي، ونون، ونايسا، وبوما، وريبلي، وريتوالز، وستيف مادن، وبيت الساعات، وفلنسيا، وإكس~برشنز، وغيرها الكثير من علامات التجزئة الرائدة.

وتعد حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى فرصة لا تفوت أمام المتسوقين للاستمتاع بتجربة مبتكرة وجديدة للتسوق ومريحة، والاستفادة من تخفيضات هائلة، مع فرص الفوز بجوائز حصرية لمدة أربعة أيام فقط.