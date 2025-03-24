وارنر براذرز تخطط لشراء حصة من «OSN» في دبي

أعلنت وارنر براذرز ديسكفري عن استثمار استراتيجي بحصّة أقلية في OSN Streaming Ltd، وهي شركة تابعة لمجموعة OSN. ومن خلال حصّة الأقلية هذه، تُعزز وارنر براذرز ديسكفري التزامها بدعم قطاع البث المتنامي بسرعة في المنطقة. وسيتم إتمام الصفقة على مراحل، وهي خاضعة لشروط معينة وموافقات الجهات الرقابية.

ويُعزز هذا الاستثمار مسيرة نمو OSN القوية وريادتها في سوق البث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث يرسخ مكانتها التنافسية كواحدة من أبرز وجهات الترفيه في المنطقة. كما تواصل OSN تطوير عروضها، حيث أبرمت شراكات طويلة الأمد مع كبرى الشركات العالمية، مثل اتفاقيتها الحصرية مع HBO في عام 2022، واستحواذها على حصة أغلبية في شركة أنغامي في أبريل 2024.

وقال جيمي كوك، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمنطقة أوروبا الوسطى وتركيا والشرق الأوسط في وارنر براذرز ديسكفري: «يتمثل هدفنا في سرد أروع القصص، مع الابتكار في منتجاتنا وقنوات التوزيع. ولطالما كانت OSN شريكاً وراعياً رائعاً لمحتوانا، مما يجعل ذلك خطوة طبيعية لوارنر براذرز ديسكفري. وإلى جانب الاستمتاع بأحدث الأعمال العالمية، ندرك أن جماهير المنطقة ترغب أيضاً في قصص تعكس ثقافاتهم وتجاربهم الخاصة. ومن خلال هذه الصفقة، يسعدنا أن نعلن أن OSN ووارنر براذرز ديسكفري ستستثمران في محتوى محلي عالي الجودة، مما يضمن عروضاً أكثر تنوعاً للمشاهدين».

وعلّق جو كوكباني، الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN، قائلاً: «يسعدنا أن نرحب بوارنر براذرز ديسكفري كشريك استراتيجي. وبصفتها شركة عالمية رائدة في مجال الترفيه، تقدّم وارنر براذرز ديسكفري خبرة لا مثيل لها، بالإضافة إلى الابتكار ومحفظة غنية من العلامات التجارية الشهيرة. إن هذه الاستثمار يشكل نقطة تحول كبيرة في رحلة نمو OSN، مما يعزز التزامنا بتقديم محتوى فريد وجذاب. كما يعزز التزامنا بتوسيع استثماراتنا في المحتوى المحلي، وتوسيع نطاق وصولها إلى ما يتجاوز منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليصل إلى الجمهور العالمي».

ومن جهة أخرى، يعكس هذا الاستثمار الاستراتيجي أولوية «وارنر براذرز ديسكفري» في العمل مع أفضل المواهب الإبداعية، وتطوير التقنيات، وإقامة شراكات رئيسية لدعم النمو المستمر، حيث يبلغ عدد مشتركي البث العالمي عبر ماكس وديسكفري الآن نحو 117 مليون مشترك. كما يؤكد هذا الاستثمار على توسعها المستمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معززاً حضورها في إحدى أسواق الترفيه الأكثر نشاطاً في العالم. ومنذ تأسيس مكتبها الإقليمي في دبي عام 2012، عززت وارنر براذرز ديسكفري حضورها بتقديم محتوى ترفيهي عالمي المستوى لجمهورها في جميع أنحاء المنطقة.