«إنفستوبيا» توقّع 7 شراكات مع مؤسسات وطنية وشركات عالمية

وقّعت «إنفستوبيا» 7 مذكرات تفاهم مع مؤسسات وطنية وشركات عالمية كبرى بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، بهدف تعزيز التعاون المعرفي وتنظيم نسخ جديدة لحوارات «إنفستوبيا العالمية»، وذلك مع كل من GITEX Global و Deutsche Bank AG، و EFG Consulting، وشركة EuroAtlantic Consulting & Investment، وشركة Kearney، وشركة Carta وشركة IMH.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» والتي عُقدت في أبوظبي على مدار يومي 26 و27 فبراير الماضي، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، حيث تهدف الشراكات الجديدة إلى دعم التوسع والاستثمار في القطاعات المستقبلية، وتعزيز التعاون في المجالات الإبداعية والابتكارية، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات «رؤية نحن الإمارات 2031».

توسع قوي

وتفصيلاً، تتضمن مذكرة التفاهم مع «EFG Consulting»، تعزيز التعاون في تنظيم النسخة الثالثة لحوارات «إنفستوبيا أوروبا» في عاصمة التجارة الإيطالية ميلانو، والتي ستسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية الإماراتية الأوروبية، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الحيوية بين دولتي الإمارات وإيطاليا، واستشراف الاتجاهات الحديثة في الاستثمار والتمويل بالأسواق الأوروبية في مجالات الاقتصاد الجديد.

«إنفستوبيا ميلانو»

وبهذه المناسبة، قال البروفيسور جيوفاني بوزيتي الرئيس التنفيذي لشركة «EFG Consulting»، إن «إنفستوبيا» نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة استثمارية عالمية رائدة، حيث جمعت كبار المستثمرين وصانعي السياسات وقادة الأعمال من جميع أنحاء العالم، وقد أكدت النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» ذلك الأمر، من خلال تنظيم جلسات نقاشية مثمرة ومناقشات ثرية بالأفكار والرؤى المبتكرة. مشيراً إلى أن تجديد الشراكة مع إنفستوبيا والإعلان عن إقامة «إنفستوبيا ميلانو»، في مايو المقبل، يمثل امتداداً طبيعياً للشراكة الاقتصادية المتطورة بين الحكومتين الإيطالية والإماراتية.

«إنفستوبيا ليماسول»

وتهدف اتفاقية «إنفستوبيا» مع شركة IMH إلى توسيع انتشار حوارات «إنفستوبيا العالمية» بالأسواق الأوروبية، وذلك من خلال إقامة نسخة جديدة وهي «إنفستوبيا ليماسول» في قبرص، بهدف بحث فرص تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الإمارات وقبرص في القطاعات الاقتصادية المتقدمة، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والقبرصي، لا سيما أن قبرص تعد سوقاً مهماً للشركات الإماراتية.

وقال جورج مايكل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة IMH: «نحن سعداء بالتعاون مع إنفستوبيا في تنظيم هذا الحدث المتميز في قبرص، حيث إنها فرصة مثالية لجمع قادة ذوي رؤية ومسؤولين حكوميين ومديري أعمال مؤثرين من دولة الإمارات وقبرص. يُبرز هذا التعاون التزامنا المشترك بتعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والاستثمار الاستراتيجي في المنطقتين».

«إنفستوبيا بودابست»

واستكمالاً لرؤية «إنفستوبيا» في تعزيز حضورها الدولي في منطقة وسط أوروبا، ترتكز اتفاقيتها مع شركة EuroAtlantic Consulting & Investment، على تنظيم نسخة «إنفستوبيا بودابست»، والتي ستخلق منصة جديدة لاكتشاف الفرص الاستثمارية الواعدة بالأسواق المجرية، وتكوين المزيد من الشراكات المثمرة على مستوى القطاعين الحكومي والخاص في دولتي الإمارات والمجر.

وأكد تاماس فيليجي، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لـ EuroAtlantic Consulting & Investment، أن الشراكة مع «إنفستوبيا» تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الحوار الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول وسط وشرق أوروبا. ونحن ملتزمون ببناء جسور التواصل بين المؤسسات الرؤيوية والأسواق الديناميكية، ويعكس هذا التعاون طموحنا المشترك لتحويل الحوارات الاستراتيجية إلى نتائج استثمارية ملموسة.

الابتكار والتكنولوجيا

وشملت مذكرة التفاهم مع «GITEX Global» دعم التعاون في مجالي الابتكار والتكنولوجيا، والاستفادة المتبادلة بين الجانبين، ودمج تطبيقات التقنية الحديثة في قطاعات الاقتصاد الجديد، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لريادة الأعمال والاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار.

Kearney شريك المعرفة

وانضمت شركة «Kearney» كشريك للمعرفة والابتكار إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين لـ «إنفستوبيا»، وذلك بموجب الاتفاقية الموقّعة بين الطرفين، وفي هذا السياق، قال موريسيو زوازوا، الرئيس الإقليمي لشركة Kearney في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «يواصل الاقتصاد الرقمي دفع عجلة التنويع الاقتصادي في المنطقة. ومن خلال شراكتنا الاستراتيجية مع إنفستوبيا، نتطلع إلى مزيد من التعاون مع القادة الرئيسيين في القطاعين العام والخاص لتشكيل مستقبل الاستثمارات في الاقتصاد الجديد. ونهدف إلى مواصلة دعم الرؤى الوطنية وإحداث تأثير إيجابي في المنطقة، وذلك اعتمادنا على خبراتنا الكبيرة في المجالات الرقمية».

فرص استثمارية

ومن جانبه، قال سعد عسيران، رئيس قسم الخدمات المصرفية الخاصة في الشرق الأوسط في Deutsche Bank، «إن الاتفاقية الموقّعة مع إنفستوبيا تؤكد التزامنا المشترك بتعزيز الاستثمار، وخلق فرص اقتصادية جديدة، ودفع عجلة النمو المستدام. كما أن التزام Deutsche Bank في منطقة الشرق الأوسط يمتد لأكثر من قرن، ونتطلع إلى مواصلة المسيرة وبناء المزيد من الشراكات المثمرة».

وتسعى «إنفستوبيا» من خلال هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والابتكار والخدمات المالية المتقدمة، ودعم إقامة مشاريع ريادية في هذه المجالات الحيوية، وخلق المزيد من الفرص للتواصل مع المستثمرين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم، وتحفيز رواد الأعمال على تطوير أفكار ومشاريع مبتكرة، بما يسهم في تعزيز تنافسية الإمارات باعتبارها وجهة رائدة عالمية للأعمال والاستثمار.

يُذكر أن «إنفستوبيا» تتضمن ثلاث ركائز رئيسية وهي «حوارات إنفستوبيا»، و«مجتمعات إنفستوبيا»، و«إنفستوبيا ماركت بليس»، وقد جاءت النسخة الرابعة لـ «إنفستوبيا 2025» تحت شعار «تسخير قوة الاستثمارات الضخمة»، وحضرها 132 متحدثاً ومتحدثة من قادة الحكومات والوزراء والمستثمرين ورجال الأعمال وصناع القرار وخبراء الاقتصاد وأصحاب الثروات من نحو 20 دولة إلى جانب أكثر من 3000 مشارك، وممثلين عن مجموعة من المؤسسات والمنظمات المالية والاقتصادية الدولية، وشهدت هذه النسخة تنظيم أكثر من 42 جلسة حوارية و16 اجتماع طاولة مستديرة، والتي تضمنت تسليط الضوء على المناخ الاستثماري في دولة الإمارات والعديد من الأسواق العالمية.