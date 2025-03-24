أراضي دبي تطلق مبادرة «تيسير» لتسهيل سداد رسوم الخدمات المتأخرة

في إطار التزامها بتعزيز التنافسيّة العالميّة وإسعاد المجتمع؛ أطلقت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مبادرة «تيسير»، التي تهدف إلى تسهيل دفع رسوم الخدمات المتأخرة الحالية، إذ سيتمكّن ملاك الوحدات العقارية من تقسيط رسوم الخدمات لمدة لا تقل عن ستة أشهر بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، ما يُسهم في تخفيف الأعباء الماليّة عليهم وتحقيق استقرار ماليّ أكبر في القطاع العقاري.

وتنسجم هذه المبادرة مع أهداف «عام المجتمع» الذي أعلنته القيادة الرشيدة تحت شعار «يداً بيد»، ليكون 2025 محطّة لتعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع وترسيخ قيم التعاون والانتماء من خلال إطلاق مبادرات تُسهم في صون الإرث الثقافي وإرساء أسس النموّ المستدام. وتُعزّز مبادرة «تيسير» مبدأ التعاون المجتمعي وتوفّر بيئة داعمة تُسهم في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي من خلال توفير حلول مالية مرنة لملّاك العقارات، ما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.

وجاءت هذه المبادرة ثمرة لاجتماع عقدته مؤسسة التنظيم العقاري مع شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة، حيث ناقش الطرفان آليات سداد رسوم الخدمات المتأخرة الحالية من قبل ملاك الوحدات العقارية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على فتح باب التسجيل في المبادرة لمدة شهرين عبر شركات الإدارة، مع التزام هذه الشركات بعدم فتح ملفات تنفيذ بحق ملاك الوحدات خلال فترة تنفيذ خطة السداد. وقد أثمر الاجتماع عن انضمام 19 شركة إلى المبادرة، في خطوة تُجسّد التزام القطاع العقاري بدعم الملاك، وتعزيز الاستقرار والاستدامة المالية في مجتمع الملكية المشتركة.

وأكّد محمد علي البدواوي، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري بالإنابة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنّ المبادرة تجسّد حرص الدائرة المستمر على رفع جاهزية القطاع العقاري واستدامته، إلى جانب دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وقال: «تُواصل أراضي دبي إطلاق مبادرات نوعيّة تُواكب التطورات في السوق العقاري وتلبي احتياجات الملّاك والمستثمرين. وتأتي مبادرة «تيسير» ضمن رؤيتنا لتقديم خدمات استباقيّة متمحورة حول المتعاملين، بما يُسهم في تعزيز ثقتهم وتحقيق التوازن بين الجوانب الاقتصاديّة والاجتماعيّة».

وتسعى أراضي دبي عبر مبادرة «تيسير» إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجيّة، منها تقليل عدد القضايا المتعلّقة برسوم الخدمات المسجّلة لدى مركز فض المنازعات، والحدّ من الشكاوى والملاحظات، إضافة إلى رفع كفاءة توظيف رسوم الخدمات في المشاريع العقاريّة. كما تهدف إلى تحسين تجربة الملّاك والشركاء من خلال تقديم خدمات سلسة لدفع الرسوم، بما يعزّز سعادتهم ويدعم استدامة القطاع العقاري.

وتستمد المبادرة مستهدفاتها من استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، إذ تسعى إلى وضع خطط دفع ميسرة ومستدامة لرسوم الخدمات للملاك بالتنسيق مع شركات إدارة العقارات لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاستثمارية للملاك وضمان دفع الرسوم في الوقت المحدد وفقاً لخطة السداد، إلى جانب تنسيق التعاون بين مختلف الجهات ذات الصلة لتعزيز جودة حياة الملاك في المشاريع ذات الملكية المشتركة، والاستشراف المبكر للتحديات المستقبلية وتحليلها ومعالجتها ووضع الخطط الاستباقية لدفع رسوم خدمات من قبل الملاك قبل رفع الدعاوي.

وتدعم المبادرة الأولويات الوطنية والمحلية في ثلاثة محاور أساسيّة، حيث تسهم في رفع مستوى التنافسية العالمية للإمارة من خلال دعم جهود حكومة دبي نحو استشراف المستقبل وتوفير بيئة محفّزة ومشجعة لجذب واستقطاب الاستثمارات، ودعم التنمية المستدامة عبر تعزيز الثقة والشفافية في السوق العقاري، وبثّ روح التقدّم والريادة في خدمات الدائرة لتحقيق سعادة المتعاملين والموظفين والشركاء.

وتحثّ مؤسسة التنظيم العقاري جميع الملاك على التواصل المباشر مع شركات الإدارة للاستفادة من المبادرة، كما تدعو شركات الإدارة إلى الانضمام والمساهمة في دعم هذه الجهود. كما يمكن الاطلاع على قائمة شركات إدارة العقارات ذات الملكية المشتركة عبر الموقع الإلكتروني لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.