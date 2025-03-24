"مجلس التوازن" يرسي عقداً لبناء سفن الدوريات البحرية بقيمة 1.3 مليار درهم

أعلنت كل من شركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، وشركة "دامن إنترناشيونال" في أبوظبي، إحدى شركات "مجموعة دامن لبناء السفن"، فوز الكيان المشترك الذي تم إطلاقه بين الشركتين لبناء السفن التجارية والدفاعية، بعقد جديد مع "مجلس التوازن" لتصنيع سفن متطورة للدوريات البحرية، بقيمة 1.3 مليار درهم.

وسيسهم هذا المشروع الذي يمتد لأربع سنوات في تعزيز القدرات الدفاعية البحرية لدولة الإمارات.

وتمتاز سفن الدوريات البحرية الجديدة بتقنياتها المتطورة المصممة وفق أحدث المواصفات، وتم تجهيزها لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام، تشمل أعمال الدورية والمراقبة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة لدولة الإمارات، والتصدي للأنشطة غير المشروعة، وتنفيذ القوانين البحرية المعمول بها في الدولة، وإنجاز مهام خفر السواحل، وعمليات البحث والإنقاذ، ودعم أعمال الإغاثة البحرية في حالات الكوارث.

وقال غاي نيفينز، الرئيس التنفيذي لشركة الصير مارين للمعدات والتوريدات البحرية، إن هذا الإنجاز يؤكد ثقة “مجلس التوازن” الكبيرة بقدرات الكيان المشترك مع شركة 'دامن إنترناشيونال'، ليكون علامة فارقة تبرز مستوى الخبرات النوعية والطويلة في بناء أفضل السفن والقوارب الدفاعية، إضافة إلى التميز في تقديم خدمات الدعم الفني الشاملة، بما يضمن أعلى مستويات الجاهزية التشغيلية لأسطول السفن التي يقوم الكيان المشترك ببنائها، بما يلبي متطلبات الأمن الوطني.

ويتضمن العقد حزمة الدعم اللوجستي المتكاملة، التي توفر إطارًا شاملًا وتخطيطًا تنبؤيًا لأعمال الصيانة، ويشمل تحليلًا للتدريب المخصص للطواقم البحرية، وإدارة استباقية لمخزون قطع الغيار واستبدال المكونات المستهلكة، بما يضمن الأداء الأمثل للأسطول.

وقد تم تصميم حزمة الدعم اللوجستي المتكاملة لتشغيل السفن بسلاسة فائقة، ورفع مستوى كفاءتها للقيام بمهامها الدفاعية والأمنية، بأقل قدر من فترات التوقف اللازم للصيانة.

وتمثل الشراكة الإستراتيجية بين "الصير مارين" و"دامن إنترناشيونال" مع "مجلس التوازن"، علامة فارقة في صناعة الدفاع البحري بدولة الإمارات؛ باعتبارها مشروعًا محليًا فريدًا من نوعه لتصنيع سفن الدوريات البحرية المتقدمة والمعززة بخدمات الدعم الشاملة، ما يرسخ من جهود الدولة المتواصلة في رفع مستوى أمنها البحري، وحماية مصالحها الوطنية والاقتصادية.