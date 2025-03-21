«أغذية» تعين سالمين العامري عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً

أعلنت مجموعة أغذية، عن تغيير في القيادة التنفيذية، ضمن استراتيجيتها للتحول والنمو المستقبلي، واعتباراً من 2 يونيو 2025، سيتولى سالمين العامري، منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة، وسيظل ألان سميث مستشاراً للمجموعة لدعم انتقال القيادة بسلاسة وضمان استمرارية تطور المجموعة.

وسيتنحى ألان سميث عن منصب الرئيس التنفيذي بعد قيادته الناجحة للمجموعة منذ عام 2020، حيث أشرف على فترة تحول استثنائية شهدت توسع أعمال «أغذية» من قطاعين إلى أربعة قطاعات رئيسية، وتنفيذ ست عمليات استحواذ استراتيجية، مما أدى إلى مضاعفة إيرادات المجموعة من 2.1 مليار درهم عام 2020 إلى 4.9 مليارات درهم في 2024.

يأتي التغيير في القيادة ضمن إطار إعادة التوجيه الاستراتيجي لأغذية، والذي يعكس التزام المجموعة بتحقيق الريادة في قطاع الأغذية والمشروبات. ومع استراتيجية طموحة تمتد حتى عام 2030، ستواصل «أغذية» دفع عجلة النمو العضوي في أسواق دول التعاون، والسعي إلى عمليات الاندماج والاستحواذ التحويلية في فئات مماثلة.

وبصفته العضو المنتدب والرئيس التنفيذي، سيركز سالمين العامري على تسريع النمو عبر القطاعات الأربعة للمجموعة، وتعزيز مكانة «أغذية» كمجموعة رائدة عالمياً في قطاع الأغذية والمشروبات. كما سيعمل على تطوير نموذج أعمال المجموعة لمواكبة المستقبل، عبر تعزيز التحول الرقمي، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتركيز على العملاء، وترسيخ ثقافة الابتكار.