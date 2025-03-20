موانئ دبي العالمية تنطلق بمشروع ميناء "المياه العميقة" في الكونغو الديمقراطية

اختارت مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، الرائدة في مجال التجارة والخدمات اللوجستية، شركة موتا-إنجي (Mota-Engil)، وهي شركة إنشاءات مرموقة وذات خبرات واسعة، لقيادة عمليات تطوير "ميناء بنانا"، وهو مشروع حيوي سيعزز مكانة جمهورية الكونغو الديمقراطية كمركز تجاري رئيسي.

وتُمثل هذه الشراكة إنجازاً في غاية الأهمية في تنفيذ مشروع ميناء بنانا، الذي من المتوقع أن يُحدث نقلة نوعية في المشهد التجاري في المنطقة من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وخفض تكاليف الأعمال، إضافة إلى تعزيز الاستقلال الاقتصادي لجمهورية الكونغو الديمقراطية.

يقع ميناء بنانا في مقاطعة كونغو الوسطى على طول ساحل المحيط الأطلسي، ويمثل استثمارًا رئيسيًا في البنية التحتية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويعتبر الميناء البوابة البحرية الوحيدة لجمهورية الكونغو الديمقراطية للبضائع المعبأة في حاويات، وسيساهم في تبسيط العمليات التجارية، وتوحيد جميع العمليات الإدارية والجمركية، ويُعزز شفافية الحكومة ومراقبتها لعمليات التجارة الخارجية.

وسيتم تطوير ميناء بنانا على مراحل، حيث صُممت المرحلة الأولى لاستيعاب أكبر السفن في العالم، وتتميز برصيف طوله 600 متر، وسعة مناولة تبلغ 450,000 حاوية نمطية قياس 20 قدماً سنويًا، ومساحة تخزين تبلغ 30 هكتاراً. وستمتد المرحلة الثانية من رصيف الميناء لمسافة تزيد على كيلومترين. ويعتبر الميناء استثمارٌ لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، بمشاركة مؤسسة الاستثمار الدولي البريطاني (BII) ، وهي وكالة تمويل التنمية في المملكة المتحدة والجهة الاستثمارية المؤثرة.

سيشارك في بناء الميناء العديد من الشركات، بما في ذلك شركات محلية، وسيوفر آلاف الوظائف بشكل مباشر وغير مباشر، مما يوفر فرصًا جديدة للعمال والشركات الكونغولية. وبصفته أول بوابة بحرية مجهزة بالكامل في البلاد، سيخفض الميناء تكاليف النقل، وسيحسن كفاءة التجارة، وسيدعم الصناعات المحلية، من الزراعة إلى التصنيع.

تتمتع موتا-إنجيل، وهي شركة رائدة في مجال الهندسة والبناء، بعقود من الخبرة في مشاريع البنية التحتية الضخمة، وتوظف خبراتها الواسعة في تطوير الموانئ والبنية التحتية للنقل والحلول اللوجستية. وبفضل حضورها القوي في كافة أنحاء أفريقيا، نجحت موتا-إنجيل في تنفيذ مشاريع تُعزز النمو الاقتصادي والترابط الإقليمي. ويتماشى التزام الشركة بالابتكار والاستدامة ومعايير الجودة العالية مع رؤية مجموعة موانئ دبي العالمية لميناء بنانا.

وأكد سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، على الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع التنموي، قائلاً: "يُعدّ ميناء بنانا مشروعًا يصنع تحوّلات كبيرة ستُعيد رسم ملامح المشهد التجاري واللوجستي في جمهورية الكونغو الديمقراطية. ومن خلال شراكتنا مع موتا-إنجيل، سنضمن بناء بنية تحتية عالمية المستوى وفقًا لأعلى المعايير، مما يُعزز النمو الاقتصادي ويخلق فرصًا جديدة للشعب الكونغولي. وتواصل مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها بانشاء ميناء عالمي المستوى لتمكين شعب جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث سيُحدث هذا المشروع نقلة نوعية في الحركة التجارية، وسيصنع فرص عمل، وسيعزز اقتصاد البلاد للأجيال القادمة".

ومن خلال هذا التعاون مع موتا-إنجيل، تُجدد مجموعة موانئ دبي العالمية التزامها بتوفير بنية تحتية عالمية المستوى تدعم النمو الاقتصادي طويل الأمد لجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتُحسّن حياة ملايين الكونغوليين.