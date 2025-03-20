الأسهم الأوروبية تحت تأثير حالة عدم اليقين الاقتصادي

انخفضت الأسواق الأوروبية الخميس، حيث ألقى عدم اليقين الاقتصادي العالمي بظلاله على إعلانات السياسة النقدية من بنك إنجلترا والبنك الوطني السويسري وبنك ريكسبنك السويدي.

بعد بداية هادئة، انخفض مؤشر ستوكس 600 الإقليمي بنسبة 0.59% خلال التداولات. وكان مؤشر ستوكس 600 قد أغلق على ارتفاع خلال الجلسات الأربع الماضية، منتعشاً من خسارة الأسبوع الماضي التي بلغت 1.22%.

وأنهى مؤشر داكس الألماني سلسلة مكاسبه يوم الأربعاء، وتراجع بنسبة 1.27% أخرى صباح الخميس.

وقد دفعت إمكانية الإصلاح أسهم الشركات الصناعية والتصنيعية والدفاعية الألمانية إلى تحقيق مكاسب قوية في وقت سابق من هذا الشهر.

وفقدت أسهم مجموعة الهندسة والدفاع الألمانية تيسينكروب مكاسبها المبكرة لتتداول بانخفاض بنسبة 5.5% بحلول وقت متأخر من الصباح.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على أسعار الفائدة دون تغيير الأربعاء

وسجل مؤشر قطاع العقارات أكبر مكاسب إذ ارتفع 0.7 بالمئة اليوم الخميس، مع انخفاض عوائد السندات الحكومية في منطقة اليورو. وسجل مؤشر قطاع النفط والغاز ثاني أكبر زيادة وارتفع 0.6 بالمئة.

وهوى سهم سوديكسو 12.7 بالمئة بعد أن خفضت المجموعة الفرنسية العاملة في مجال الأغذية توقعاتها لعام 2025، وعزت ذلك إلى نمو قائم على زيادة الإنتاج وتعزيز المبيعات أبطأ من المتوقع في أمريكا الشمالية.

وأثر سهم سوديكسو على مؤشر قطاع السفر والترفيه الذي تراجع 0.5 بالمئة مسجلاً أسوأ أداء له في التعاملات المبكرة.

كما هبط سهم لانكسيس 5.3 بالمئة بعد أن أشارت شركة الكيماويات إلى أن النمو الضعيف وارتفاع احتمالية حدوث اضطرابات اقتصادية ناجمة عن أسباب سياسية سيؤثران على نتائجها لعام 2025.