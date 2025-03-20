مركز دبي التجاري العالمي يستقطب 2.65 مليون مشارك في 2024

أعلن مركز دبي التجاري العالمي الرائد في تمكين الأعمال على مستوى المنطقة ووجهة الفعاليات العالمية، عن نتائجه لعام 2024 والتي كشفت عن أداء قوي ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي لدبي وترسيخ مكانتها كمنصة عالمية متكاملة لدعم قطاع الأعمال والتجارة. واستقبل المركز 2.65 مليون مشارك خلال عام 2024 محققاً زيادة بنسبة 7% مقارنة بعام 2023، وذلك بفضل جدول فعاليات حافل شمل 378 فعالية في قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض والفعاليات التجارية والاستهلاكية، مسجلاً نمواً بنسبة 26% مقارنة بالعام السابق.

مساهمة أجندة فعاليات في تعزيز نمو قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض

شهد قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض نمواً كبيراً، حيث ارتفع عدد الفعاليات من 107 في عام 2023 إلى 135 في عام 2024 بمشاركة 2.03 مليون مشارك، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 30%. كما شهدت الفعاليات مشاركة دولية بارزة، حيث بلغ عدد المشاركين من جميع أنحاء العالم 942,000 مشارك أي 46% من إجمالي الحضور، مما عزز مكانة دبي كوجهة رائدة للأعمال على مستوى العالم.

وشهدت المعارض والفعاليات الرائدة التي استضافها مركز دبي التجاري العالمي مشاركة 58,665 جهة عارضة بزيادة قدرها 9% مقارنة بعام 2023، وشكلت الجهات العارضة العالمية التي قدمت من خارج الدولة 77%، ما يعكس قدرة دبي على جذب الشركات العالمية. ويمثل هذا النمو في المشاركة الدولية دفعة قوية لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الإمارة ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وتحدث معالي هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي عن هذه النتائج الاستثنائية قائلاً: "لا تقتصر إنجازات عام 2024 على الارتفاع الملحوظ في أرقام النمو فحسب، بل تعكس الدور المحوري لمركز دبي التجاري العالمي في ترسيخ مكانة الإمارة على خارطة الأسواق العالمية. ويجسد الارتفاع الملحوظ في نسبة المشاركات الدولية الثقة المتزايدة في منظومة الأعمال المزدهرة في دبي، ودور المركز في تعزيز الأنشطة والعلاقات التجارية. كما يعكس نجاحنا في استقطاب فعاليات جديدة ومتنوعة المكانة الفريدة لدبي كوجهة عالمية تجمع بين الفرص والابتكار. ويمنحنا هذا الزخم مزيداً من الثقة بينما نواصل تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة لتطوير البنية التحتية لاستضافة كبرى الفعاليات بما يتماشى مع الطلب العالمي المتزايد".

أداءٌ قوي للمعارض والفعاليات التي ينظمها مركز دبي التجاري العالمي

نظّم مركز دبي التجاري العالمي 20 معرضاً وفعالية رئيسية في عام 2024، شارك فيها 590,000 مشارك بزيادة سنوية قدرها 14%. وبلغ عدد المشاركين الدوليين 242,000 مشارك، أي 41% من إجمالي الحضور. كما ارتفع عدد الجهات المشاركة في معارض المركز بنسبة 9% حيث وصل إلى 19,062 شركة، منها أكثر من 15,000 شركة دولية، أي ما يعادل 79% من إجمالي الجهات المشاركة في المعرض.

وساهمت شركة "كون العالمية" في تعزيز حضور مركز دبي التجاري العالمي على المستوى الدولي من خلال توسيع نطاق فعالياتها الرئيسية خارج دبي، حيث شهدت فعاليات مثل معرضي "جيتكس أفريقيا" في المغرب و"جيتكس ديجي هيلث 5.0 آسيا" في سنغافورة نجاحاً لافتاً.

أبرز القطاعات أداءً في عام 2024

حافظ قطاع الرعاية الصحية والطب والعلوم على مكانته كأبرز القطاعات أداءً في مركز دبي التجاري العالمي، حيث شهد تنظيم 25 فعالية شارك فيها أكثر من 465,000 شخص، وهو ما يمثل 23% من إجمالي المشاركين في فعاليات قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض – وهي زيادة استثنائية بنسبة 69% مقارنة بعام 2023. وشملت الفعاليات الرئيسية معرض WHX Expo Dubai المعروف سابقاً باسم "معرض ومؤتمر الصحة العربي"، ومعرض طب الأسنان العربي (ايدك)، ومؤتمر ومعرض دبي الدولي للصيدلة والتكنولوجيا (دوفات)، ومؤتمر WHX Labs Dubai (المعروف سابقاً باسم معرض ومؤتمر ميدلاب) و"دبي ديرما".

وجاء قطاع الأغذية والفنادق والتموين في المرتبة الثانية، حيث اجتذب أكثر من 283,000 مشارك، بنسبة 14% من إجمالي المؤتمرات والمعارض. وشهد هذا القطاع، بقيادة معرضي "جلفود" و"جلفود للتصنيع"، زيادة كبيرة في المشاركة في عام 2024 بنسبة 25% على أساس سنوي.

وحلّ قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المرتبة الثالثة، حيث شهد مشاركة أكثر من 281,000 مشارك، وهو ما نسبته 14% من إجمالي المشاركين. وجاء نمو هذا القطاع مدفوعاً بشكل أساسي بفعاليات "جيتكس جلوبال" والفعاليات التي نُظمت على هامشه، مسجلاً زيادة في عدد المشاركين بنسبة 8% مقارنة بعام 2023.

وجاء قطاع السلع الاستهلاكية ضمن القطاعات الخمسة الأكثر نشاطاً، حيث شهد حضور أكثر من 112,000 مشارك بفضل فعاليات مثل "معرض بيبي إكسبو"، و"معرض الشرق الأوسط للمنتجات الطبيعية والعضوية"، و"المعرض العالمي للسجائر الإلكترونية"، و"تشاينا هوم لايف". كما شهد قطاع الترفيه والرياضة والسفر مشاركة حوالي 110,000 مشارك في الفعاليات الرئيسية مثل "سوق السفر العربي"، و"معرض دبي العالمي للقوارب"، و"معرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة". وشملت قائمة المعارض التي سجلت أداءً قوياً فعاليات مثل "معرض الخمسة الكبار"، و"بيوتي وورلد ميدل إيست"، و"معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس)"، و"أوتوميكانيكا دبي"، و"إنترسك".

أجندة مؤتمرات وفعاليات دولية مزدهرة

واصل مركز دبي التجاري العالمي تعزيز أجندة المؤتمرات والفعاليات، حيث استضاف 25 مؤتمراً أي ما يعادل ضعف العدد المسجل في عام 2023. كما أضيفت 17 فعالية جديدة شارك فيها حوالي 90,000 مشارك، أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2023. وشملت أبرز الفعاليات "مؤتمر ومعرض أيوش الدولي"، و"منتدى الإعلام العربي"، و"القمة العالمية للشحن"، و"مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط الدولي للأمراض الجلدية وطب التجميل (ميدام)".

واستضاف مركز دبي التجاري العالمي 14 فعالية للمنظمات والجمعيات الدولية، شارك فيها أكثر من 104,000 مشارك أي ثلاثة أضعاف العدد المسجل في 2023. ومن بين الفعاليات البارزة "مؤتمر MDRT العالمي"، و"مؤتمر تحالف الشحن العالمي"، و"المؤتمر العالمي لأنظمة النقل الذكية"، و"المؤتمر الدولي للكيمياء السريرية والطب المخبري"، و"المؤتمر الدولي لطب الغدد الصماء".

مركز دبي للمعارض يرسخ مكانته الرائدة

تزايدت مساهمات مركز دبي للمعارض في عام 2024، حيث استضاف 24 فعالية حضرها 128,000 مشارك. وجذبت أكبر تسع معارض ومؤتمرات 75,000 مشارك بمشاركة 1,300 جهة عارضة، حيث شملت الفعاليات البارزة معرض "كاستم شو الإمارات"، و" معرض دبي لكمال الأجسام ومعرض دبي للحياة النشطة"، و"معرض الخدمة الوطنية للتوظيف"، و"فيسبا الشرق الأوسط"، و"معرض دبي للمجوهرات والأحجار الكريمة والتكنولوجيا"، و"القمة العالمية للشحن"، و"معرض Dentsply Sirona World".

ويواصل مركز دبي التجاري العالمي تنفيذ المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض بقيمة 10 مليارات درهم، ما يعزز دوره في منظومة فعاليات الأعمال في دبي. ومن المقرر أن تضيف المرحلة الأولى، المقرر استكمالها في عام 2026، مساحة معارض جديدة دائمة تبلغ 64,000 متر مربع، لترتفع المساحة الإجمالية إلى 140,000 متر مربع. وبحلول عام 2031، سيمتد المركز على مساحة 180,000 متر مربع، ما يتيح استضافة 65,000 زائر يومياً وتنظيم عدة فعاليات كبرى في الوقت ذاته.

مساهمة مركز دبي التجاري العالمي في تحقيق رؤية دبي الاقتصادية

وقال معالي هلال سعيد المري: "تعكس نتائج عام 2024 تركيزنا على تعزيز قطاع الفعاليات في دبي. ويمثل توسيع مركز دبي للمعارض المرحلة التالية لزيادة قدرتنا على تلبية الطلب المتزايد عالمياً، مما يمكننا من مضاعفة إمكاناتنا في استضافة الفعاليات وتعزيز مساهمتنا الاقتصادية بشكل كبير خلال العقد القادم. ويعزز الاستثمار في البنية التحتية، إلى جانب استراتيجيتنا لتنويع القطاعات وحضورنا الدولي، دور مركز دبي التجاري العالمي في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33) وتعزيز دور الإمارة في التجارة العالمية وترسيخ مكانتها كوجهة رائدة للأعمال على مستوى العالم".

البيئة التنظيمية الملائمة تعزز أعمال مركز دبي التجاري العالمي

حقق مركز دبي التجاري العالمي وقطاع الفعاليات إنجازات بارزة خلال عام 2024، وعقدت إدارة العقارات التابعة له شراكة استراتيجية مع شركة "إعمار العقارية" لتطوير "إكسبو ليفينغ"، وهو مشروع سكني مبتكر ضمن مدينة إكسبو دبي. كما سجلت إدارة الأصول التابعة للمركز مستويات قياسية في معدلات الإشغال، حيث حققت العقارات التجارية في "ون سنترال"، و"برج الشيخ راشد"، و"برج المؤتمرات" نسبة إشغال بلغت 99%، بينما تجاوزت نسبة الإشغال في وحدات "قرية إكسبو" السكنية 90%.

وعززت المنطقة الحرة التابعة لمركز دبي التجاري العالمي قدراتها التنافسية بإضافة "ون زعبيل" إلى نطاق اختصاصها، مما وفر للشركات بيئة أعمال مميزة مع مزايا المنطقة الحرة المتخصصة. وخلال عام 2024، منحت المنطقة الحرة تراخيص لـ 389 شركة جديدة، مما يعكس تزايد جاذبيتها.