إدارة ترامب ترخّص لمشروع بناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي

منحت الحكومة الأمريكية الأربعاء ترخيصا لبناء محطة جديدة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في ولاية لويزيانا، في خامس مشروع من نوعه توافق عليه منذ عودة الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ورفعه لواء تعزيز صناعة النفط.

ووافقت وزارة الطاقة على "فينتشر غلوبل سي بي 2"، مشروع بناء محطة لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مقاطعة كاميرون بولاية لويزيانا، في خطوة لقيت ترحيبا من جانب قطاع النفط وانتقادات حادة من جانب دعاة حماية البيئة.

وتزامن الإعلان عن هذا الترخيص مع اجتماع عقده رؤساء شركات النفط الأمريكية العملاقة مع الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وقال وزير الطاقة كريس رايت "نريد أن نوفّر طاقة موثوقا بها وبأسعار معقولة وآمنة للأمريكيين وحلفائنا في سائر أنحاء العالم".

وكان الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن جمّد في مطلع 2024 كلّ مشاريع محطات الغاز الجديدة بسبب مخاوف بيئية.

وندّد بالمشروع العديد من منظمات حماية البيئة.

ويأتي اجتماع عمالقة النفط في البيت الأبيض وسط مخاوف متزايدة بشأن الرسوم التجارية التي فرضها ترامب وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي.

وحافظ أقطاب قطاع النفط الأمريكي على موقفهم العلني الصامت تجاه هذه الرسوم لكنّهم أعربوا سرا عن شكوكهم بشأن مدى نجاعة هذه السياسة.