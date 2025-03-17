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أعمال

الاتحاد للطيران تزيد عدد رحلاتها إلى موسكو

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وام

تعمل الاتحاد للطيران على تعزيز حضورها في روسيا من خلال زيادة السعة الاستيعابية على خط أبوظبي – موسكو.

ووفق بيان صحفي صادر اليوم، ستُضيف الاتحاد للطيران اعتباراً من 1 أكتوبر المقبل رحلة يومية ثالثة بين أبوظبي ومطار شيريميتيفو في موسكو، مما يزيد عدد رحلاتها إلى 21 رحلة أسبوعية.

وسيتم تسيير هذه الخدمة الإضافية على متن طائرة إيرباص A320 المُجهزة بـ 8 مقاعد في درجة الأعمال و150 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وبالإضافة إلى زيادة عدد رحلات موسكو، تواصل الاتحاد للطيران توسيع شبكتها من خلال وجهات جديدة في عام 2025، بما في ذلك سوتشي، الوجهة السياحية على ساحل البحر الأسود، ابتداءً من 29 مايو.