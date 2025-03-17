"امتياز للتطوير العقاري" تقرع جرس بدء التداول في "ناسداك دبي" دعماً لحملة "وقف الأب" بـ 50 مليون درهم

قرع فريق شركة "امتياز للتطوير العقاري"، جرس التداول في بورصة ناسداك دبي احتفاء بحملة "وقف الأب"، وذلك بحضور حامد علي الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي وناسداك دبي، وممثلين عن مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، التي تنظم الحملة الرمضانية الوقفية الهادفة إلى تكريم الآباء في دولة الإمارات من خلال إنشاء صندوق وقفي مستدام، يخصص ريعه لتوفير العلاج والرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين وغير القادرين.

وكانت شركة "امتياز للتطوير العقاري"، أعلنت عن إنشاء مبنى وقفي في دبي، دعماً لحملة "وقف الأب" بتكلفة 50 مليون درهم، حيث تستثمر إيرادات المبنى في تحقيق مستهدفات الحملة في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم.

وتستثمر إيرادات المبنى الوقفي في تحقيق مستهدفات حملة "وقف الأب" في دعم المنظومة الصحية في المجتمعات الأقل حظاً، وتطوير المستشفيات، وتوفير الأجهزة الطبية اللازمة، وتأمين الأدوية والعلاجات، وزيادة طاقتها الاستيعابية، وتأهيل غرف العمليات ودعم كفاءتها، ما يوفر فرصاً مستدامة لتحسين جودة حياتهم، والارتقاء بواقعهم.

وتهدف حملة "وقف الأب" التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية"، إلى تكريم الآباء من خلال إتاحة الفرصة لكل شخص للتبرع باسم والده في الحملة، وترسيخ قيم بر الوالدين والمودة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وتعزيز موقع الإمارات في مجال العمل الخيري والإنساني، وترسيخ القيم النبيلة في مجتمع الإمارات وفي مقدمتها البذل والعطاء، والتضامن الإنساني العميق مع جميع شعوب العالم، وتطوير مفهوم الوقف الخيري.