دناتا تفوز بعقود تموين جديدة مع ثلاث شركات طيران في أستراليا

فازت دناتا، الشركة العالمية الرائدة في مجال خدمات الطيران والسفر، بثلاث عقود متعددة السنوات لتقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة لشركات هاينان إيرلاينز، تيانغين إير، وبكين كابيتال إيرلاينز، المعروفة سابقاً باسم مجموعة HNA، في اثنين من المطارات الرئيسية في أستراليا.

وستقوم فرق دناتا المدربة تدريباً عالياً في مطاري ملبورن الدولي وسيدني الدولي بإعداد وتقديم أكثر من 380 ألف وجبة طعام سنوياً لهذه الشركات، مما يضمن تجربة طعام لا تُنسى على متن الرحلات بين المدينتين والصين، وستربط هذه الناقلات مدينة ملبورن بالصين عبر 19 رحلة أسبوعياً وستنقل نحو 200 ألف مسافر سنوياً.

وبعد الاتفاقيات الأخيرة مع شركتي هاينان إيرلاينز وتيانجين إيرلاينز، أصبحت بكين كابيتال إيرلاينز ثالث ناقلة جوية ضمن مجموعة HNA تمنح دناتا عقداً في أستراليا، حيث ستوفر دناتا ما يقارب 380 ألف وجبة لهذه الشركات سنوياً.

وقال مارك ستببينغز، الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية التجارية في دناتا للتموين والتجزئة في أستراليا: "نحن سعداء بعودة هاينان إيرلاينز، وتيانغين إير، وبكين كابيتال إيرلاينز إلى أستراليا، ونشكر مجموعة HNA على ثقتها في خدمات دناتا. يعكس نجاح إطلاق العمليات مع هذه الشركات، الجهود الكبيرة والاحترافية العالية التي تبذلها فرقنا لتقديم خدمات بمعايير عالمية، ونتطلع إلى المساهمة في تقديم تجربة سفر مميزة لركابها".

وبالإضافة إلى الناقلات الثلاث التابعة لمجموعة HNA، تقدم دناتا خدمات التموين والتجزئة لأكثر من 40 ناقلة جوية في أستراليا، عبر 9 مطارات، من خلال فريق يضم أكثر من 4000 متخصصاً في مجال الضيافة، وفي السنة المالية 2023-2024، قدمت فرق دناتا للتموين والتجزئة أكثر من 60 مليون وجبة لأكثر من 250 ألف رحلة في أستراليا.

يعد قسم التموين والتجزئة في دناتا واحداً من أبرز مقدمي خدمات الضيافة الجوية في العالم. وينتج متخصصو تقديم الطعام في الشركة، الذين تزيد أعدادهم على 10500 موظف، أكثر من 110 ملايين وجبة سنوياً، ويقدمون خدمات كاملة للناقلات العادية والاقتصادية، ورحلات شركات الطيران الخاصة من أكثر من 60 موقعاً في مختلف أنحاء العالم.