طيران الإمارات تُشغل طائراتها البوينغ 777 المحدثة على جميع رحلاتها إلى الرياض

كشفت طيران الإمارات اليوم عن خططها لتشغيل طائراتها البوينغ 777 المحدثة على رحلتين إضافيتين يومياً بين دبي والرياض، اعتباراً من 30 مارس الجاري و7 مايو المقبل، وبذلك تصبح العاصمة السعودية هي الوجهة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي، وواحدة من الوجهات القليلة ضمن شبكة طيران الإمارات، التي تخدمها الناقلة بطائراتها المحدثة على جميع رحلاتها.

وتهدف الناقلة إلى إتاحة المزيد من الفرص أمام العملاء للاستمتاع بمقاعد درجة الأعمال المحدثة بالكامل، وتجربة الدرجة السياحية الممتازة التي تحظى بإقبال واسع، مما يسهل عليهم السفر إلى دبي وما بعدها بأسلوب راقٍ وراحة استثنائية.

وستبدأ طيران الإمارات تشغيل الطائرة المحدثة على رحلتها الثانية "ئي كيه 815" و"ئي كيه 816" اعتباراً من 30 مارس 2025، واعتباراً من يوم 7 مايو 2025، ستشغل الناقلة طائرتها البوينغ 777 المحدثة على رحلتها الثالثة "ئي كيه 817" و"ئي كيه 818" بمعدل ست رحلات أسبوعياً، على أن تصبح الخدمة يومية اعتباراً من 11 أغسطس 2025.

يمكن حجز التذاكر عبر الموقع الإلكتروني emirates.com أو عبر تطبيق طيران الإمارات أو عبر وكلاء السفر المعتمدين وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت، أو عبر متاجر طيران الإمارات.

وتضم طائرات بوينغ 777 المحدثة من طيران الإمارات مقاعد الدرجة السياحية الممتازة بتوزيع 2-4-2، مما يوفر راحة ومساحة محسّنة. كما تتميز مقصورة درجة الأعمال بتوزيع 1-2-1 مع وصول مباشر للممر لكل راكب، مما يعزز الخصوصية والراحة. وتضم الطائرات المحدثة أيضاً أجنحة الدرجة الأولى الفاخرة، بالإضافة إلى مقصورة الدرجة السياحية التي تم تحديثها بتصميم عصري.

وتشغل طيران الإمارات طائرتها المحدثة البوينغ 777 إلى الرياض منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024 على متن الرحلة "ئي كيه 819" و"ئي كيه 820"، ونتيجة للطلب المتزايد وردود الفعل الإيجابية من العملاء، تعمل طيران الإمارات على توسيع نطاق تجربة منتجاتها المتميزة على متن طائرات البوينغ 777، لضمان راحة أكبر وتجربة سفر محسنة في جميع الدرجات، وتخطط الناقلة لتوسيع نطاق الوجهات التي تخدمها هذه الطائرات خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وفي نوفمبر 2024، أطلقت طيران الإمارات أيضاً خدمة السيارة مع سائق في الرياض، مما يوفر لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال تجربة انتقال فاخرة من الباب إلى الباب، وبما يعكس مستوى الخدمة المتميز الذي تقدمه الناقلة على متن الطائرة. وتعد الرياض الوجهة الوحيدة في المنطقة التي تتوفر بها هذه الخدمة للعملاء المتميزين، فيما تعد طيران الإمارات الناقلة الوحيدة التي تقدم هذه الخدمة الحصرية في الرياض.

وتشغّل طيران الإمارات حالياً 72 رحلة أسبوعياً إلى جميع وجهاتها الأربع في المملكة العربية السعودية، باستخدام أسطول متنوع من طائرات البوينغ 777 والإيرباص A380.