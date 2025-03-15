لجنة منتجي الحديد بالإمارات تفتتح مقرها الجديد في أبوظبي



افتتحت لجنة منتجي الحديد بالإمارات مقرها الجديد في مبنى «الدار» بالعاصمة أبوظبي، في خطوة تعكس التزامها بتعزيز وتطوير صناعة الحديد والصلب الوطنية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لنمو الاقتصاد الإماراتي.

يأتي افتتاح المقر الجديد ضمن مساعي اللجنة لدعم القطاع الصناعي وتبني أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة مركزاً رائداً لصناعة الحديد والصلب.

حضر افتتاح المقر الجديد سعادة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد والمهندس سعيد الغافري رئيس اللجنة والدكتور محمد الجعيدي مدير اللجنة وممثلون عن اتحاد غرف الإمارات و«غرفة أبوظبي» وقيادات قطاع الحديد والصلب.

وقال سعادة جمعة الكيت إن المقر الجديد للجنة يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز التنسيق بين المصنعين والجهات الحكومية ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى تطوير قطاع الحديد بما يتماشى مع أهداف الاستدامة والتقدم الصناعي في الدولة.

وأضاف إن صناعة الحديد والصلب تلعب دوراً استراتيجياً في الاقتصاد الوطني كونها من القطاعات الاستراتيجية والحيوية في دولة الإمارات وتسهم بما يتراوح بين 1.5% و2% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح أن صناعة الحديد والصلب تشكل ركيزة أساسية في دعم قطاعي البناء والتشييد، وتوفير فرص العمل، وتعزيز الصادرات الوطنية.. مشيراً إلى أن الإمارات نجحت في أن تصبح مركزاً رئيسياً لتصدير منتجات الصلب إلى الأسواق الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.