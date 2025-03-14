«دبي لصناعات الطيران» توقع اتفاقيات بمليار دولار للاستحواذ على 17 طائرة

أعلنت «دبي لصناعات الطيران»، أمس، أنها وقعت أخيراً اتفاقيات مع أطراف عدة للاستحواذ على 17 طائرة بقيمة إجمالية تبلغ حوالي مليار دولار.

وتتكون المحفظة بالكامل من طائرات الجيل الجديد، 89% منها طائرات ذات بدن ضيق، وتنقسم إلى 80% من إنتاج شركة إيرباص و20% من إنتاج شركة بوينغ، علماً أن الطائرات الـ 17 مؤجرة لـ 11 شركة طيران في 10 دول.

وعند إتمام الصفقة، من المتوقع لتلك الطائرات أن تخفض متوسط عمر أسطول طائرات الركاب لدى دبي لصناعات الطيران إلى 6.9 سنوات وترفع متوسط المدة المتبقية من عقود إيجار أسطول طائرات الركاب إلى 6.6 سنوات.

ومن المتوقع عند إتمام الصفقة أيضاً أن يتكون أسطول دبي لصناعات الطيران المعدل من 46% من طائرات إيرباص، و49% من طائرات بوينغ، و5% من طائرات إيه تي آر 72-600.

تكنولوجيا متطورة

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: «تماشياً مع التزامنا بتحسين أسطولنا من طائرات الجيل الجديد وتقليل متوسط عمر الأسطول، يسعدنا إضافة هذه الطائرات الموفرة للوقود والمزودة بالتكنولوجيا الحديثة إلى محفظتنا. كما تتيح لنا هذه الاتفاقيات تعزيز علاقتنا مع قاعدة عملائنا العالمية من شركات الطيران، ونرحب بعودة ثلاث شركات طيران كعملاء لدبي لصناعات الطيران».

وأوضح تارابور أنه «مع استمرار التأخير في تسليم الطلبات، نواصل البحث في السوق الثانوية عن أصول جذابة تلبي أهدافنا على صعيد النمو وإدارة محفظة الطائرات».

وتعد مجموعة A320 أكثر الطائرات ذات البدن الضيق شعبية في العالم، حيث سجلت أكثر من 18 ألف طلبية من أكثر من 300 عميل في جميع الأسواق، بينما تعتبر A321neo أكبر عضو في مجموعة A320neo من إيرباص، حيث توفر نطاقاً وأداءً لا مثيل لهما.

خفض الانبعاثات

ومن خلال دمج الجيل الجديد من المحركات والجنيحات الحديثة Sharklets، توفر A321neo انخفاضاً بنسبة 50% في الضجيج مع توفير الوقود وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 20% على الأقل مقارنة بالجيل السابق من الطائرات ذات البدن الضيق، بالتوازي مع الارتقاء براحة الركاب في أوسع مقصورة ذات ممر واحد بين جميع الطرازات المماثلة.

وتوفر مجموعة 737 ماكس كفاءة محسنة وأداءً بيئياً أفضل وراحة أكبر للركاب في سوق طائرات الممر الواحد. وعبر دمج الأجنحة الطرفية والمحركات الفعالة المزودة بالتكنولوجيا المتقدمة، تحقق مجموعة 737 ماكس مستويات ممتازة من التوفير، إذ تقلص استهلاك الوقود والانبعاثات بنسبة 20% مع إنتاج ضجيج أقل بنسبة 50% من الطائرات التي تحل محلها، كما تقلل تكاليف صيانة الهيكل بنسبة تصل إلى 14% مقارنة بمنافسيها.