دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي توقع مذكرة تفاهم استراتيجية مع مجموعة فنادق بريمير إن

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكرة تفاهم مع بريمير إن الشرق الأوسط، مجموعة الضيافة الرائدة عالمياً، بهدف تعزيز تنوّع العروض السياحية في الإمارة والارتقاء بتجارب الزوّار بشكل عام. وتمثل بريمير إن مشروعاً مشتركاً بين مجموعة طيران الإمارات وشركة وايتبريد، وتشتهر بمرافقها الفاخرة وخدماتها عالية الجودة، وهي تشارك دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي رؤيتها الرامية إلى تلبية مختلف احتياجات المسافرين الدوليين. وسيتعاون الطرفان عبر تطوير برامج تدريب متخصصة وإطلاق تجارب سفر استثنائية تساهم في دفع عجلة تقدم القطاع السياحي وتؤكد على حرص الدائرة على عقد اتفاقيات تعاون استراتيجية مع الشركاء.

وانسجاماً مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، يرسي الاتفاق إطار عمل للطرفين يهدف إلى إبراز التنوع الذي تحظى به دبي باعتبارها وجهة استثنائية على الصعيد العالمي، لاسيما من خلال الحملات التسويقية المشتركة. وتسهم بريمير إن بفاعلية في الترويج لدبي كوجهة مفضلة للسياحة، وذلك من خلال الإعلانات الموجهة، والمشاركة في المعارض التجارية المتنوعة، والاستراتيجيات الفعّالة لوسائل التواصل الاجتماعي. وتستهدف هذه الجهود الأسواق بين الشركات من جهة وبين الشركات والمستهلكين من جهة أخرى، مما يضمن نطاق وصول أكبر وتأثيراً أوسع.

وبالإضافة إلى الحملات التسويقية، سوف يتعاون الطرفان لتطوير منتجات سياحية استثنائية تسلط الضوء على الإرث الثقافي العريق لدبي والوجهات السياحية الموسمية وغيرها من المزايا الفريدة. وسيتم دمج هذه العروض مع الباقات المخصصة التي تستهدف أسواقاً محددة، مما يوفر للمسافرين تجارب مخصصة لا تُنسى.

تعليقاً على هذا الموضوع، قال عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري: "انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة، يسهم هذا التعاون الاستراتيجي مع بريمير إن في تعزيز جهودنا لتلبية الاحتياجات المتنوعة للمسافرين الدوليين. وتأتي هذه الشراكة في إطار عملنا الوثيق مع الشركاء والجهات المعنية لدفع عجلة النمو السياحي في دبي، إذ تلعب الشراكات دوراً مهماً في توسيع نطاق العروض وإتاحتها في مختلف القطاعات. كما تدعم هذه الاتفاقية الجهود الرامية إلى تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، وهو ما يؤكد التزامنا المستمر بتوفير تجارب تفاعلية وشاملة تناسب مختلف الميزانيات والمتطلبات والأذواق، وبالتالي ضمان المكانة الريادية لدبي في مقدمة وجهات السفر العالمية الأكثر تفضيلاً".

ولضمان الالتزام بأعلى معايير الخدمة الاستثنائية ضمن محفظتها من الوجهات الفاخرة، ستوفر بريميير إن لفريق عملها إمكانية الاستفادة من برامج تدريبية متخصصة ودورات مقدمة من كلية دبي للسياحة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي. وتشمل هذه البرامج إقامة ورش عمل، ودورات معتمدة، وجلسات تعليمية تركز على خدمة المتعاملين، والتوعية الثقافية، والمعرفة العميقة بالوجهات السياحية، وإدارة الإيرادات وذلك تحت إشراف خبراء ومتخصصين، ما يؤكد التزام الطرفين المشترك بالتميز في قطاع الضيافة.

ومن جهته، قال سايمون لي، المدير العام لفنادق بريمير إن في الشرق الأوسط: "تمثل هذه الشراكة الاستراتيجية مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي محطة هامة في تعزيز قطاع الفنادق المتوسطة في دبي. وبفضل عروضنا المتميزة عالية الجودة والقيمة التي تناسب جميع المسافرين، نفخر بدعمنا النمو المستمر لقطاع السياحة في الدولة. وتؤكد هذه الشراكة التزامنا بالمساهمة في تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة، ونتطلع إلى المشاركة في برامج التدريب والتسويق التي تقدمها الدائرة لدفع رؤيتنا المشتركة لتعزيز مستقبل الضيافة في دبي".

وتدير بريمير إن 11 فندقاً في منطقة الشرق الأوسط، منها سبعة فنادق في دبي من بينها فندق بريمير إن برشا هايتس دبي، أحدث الإضافات إلى محفظتها، بالإضافة إلى أكبرها وهي بريمير إن دبي ابن بطوطة مول. كما تواصل المجموعة استكشاف فرص جديدة للتوسع ضمن الأسواق الجديدة والحالية.

وتواصل دبي استقطاب ملايين الزوار وتعزيز الازدهار الاقتصادي، وذلك من خلال المشاريع المبتكرة، والتزامها الراسخ بأعلى معايير التميز، وعقد الشراكات الاستراتيجية على غرار التعاون بين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وبريمير إن. فقد استقبلت دبي 18.72 مليون زائر دولي خلال العام 2024، بنسبة نمو بلغت 9 بالمئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2023 التي سجلت فيها 17.15 مليون زائر، محطمة الأرقام القياسية لعدد الزوّار عاماً بعد عام.

وبدوره، واصل القطاع الفندقي في الإمارة أداءه المتميز خلال العام 2024 ضمن مختلف مؤشرات ومقاييس الضيافة، بما في ذلك نسبة الإشغال الفندقي التي بلغت 78.2%، مع وصول السعة الفندقية إلى 154,016 غرفة في 832 منشأة فندقية، بالمقارنة مع 150,291 غرفة ضمن 821 منشأة في العام 2023.