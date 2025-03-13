تجربة استثنائية لزوار دبي طوال العام.. ورمضان حافل بالعروض والفعاليات

أكدت سهيلة صقر عبيد بن غباش نائب الرئيس، إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات، أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة على تقديم تجربة استثنائية لسكان وزوار دبي على مدار العام، مع التركيز بشكل خاص على تنوع الفعاليات خلال موسم الشتاء، الذي يعد من أبرز الفترات السياحية في الإمارة. كما تسعى الإدارة خلال شهر رمضان المبارك إلى تنظيم فعاليات تعكس روح هذا الشهر الفضيل، وتجمع بين الأجواء الثقافية والترفيهية والتجارب العائلية، مما يرسخ مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة عالميا للأعمال والترفيه، وأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، كما أنها فرصة للمسافرين الباحثين عن تجارب استثنائية لاستكشاف العادات والتقاليد لشعب الإمارات خلال شهر رمضان المبارك.

وأشارت سهيلة عبيد بن غباش إلى أن مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة تعمل على تقديم تجارب متنوعة تناسب الجميع، بدءاً من الأسواق الرمضانية التقليدية، والأنشطة الثقافية، وصولًا إلى الفعاليات الترفيهية والعروض الحصرية التي تسهم في تعزيز الحركة التجارية والسياحية في دبي، مؤكدة أن الطقس المعتدل خلال فصل الشتاء في دبي يسهم في جعل الفعاليات الخارجية أكثر متعة، ويتيح الفرصة لتنظيم أنشطة في أماكن متميزة مثل بلوواترز، ومنطقة السيف، وغيرها من الوجهات الشهيرة التي تستضيف احتفالات رائعة بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأوضحت أن فعاليات هذا العام قد تم تصميمها لتناسب الطقس الرائع، حيث ستشهد دبي عروضًا ضوئية مذهلة، وتجارب ترفيهية متجددة، إلى جانب الفعاليات الثقافية التي تحاكي روح الشهر الفضيل، قائلة: «نهدف لتوفير أجواء احتفالية متكاملة من خلال دمج عناصر الفن والثقافة والضيافة، مما يعكس التزام دبي المستمر بتقديم تجارب استثنائية تعزز مكانتها كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم».

وقالت سهيلة: «تتعاون مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مع "براند دبي"، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، على تقديم تجارب رمضانية متميزة تعكس روح الشهر الفضيل وتسهم في ترسيخ مكانة دبي كوجهة رئيسية للاحتفالات والمهرجانات العالمية. ومن خلال برنامج غني بالفعاليات، نسعى إلى جمع العائلات والأصدقاء للاستمتاع بأجواء رمضانية لا مثيل لها، تجمع بين الثقافة والترفيه والتسوق، مما يعزز من تجربة سكان وزوار دبي».

وأضافت: «تشهد احتفالات شهر رمضان المبارك هذا العام زخمًا من حيث تنوع الفعاليات، حيث تم تصميم جدول حافل يشمل الأسواق الليلية الرمضانية، وعروض الألعاب النارية، والأنشطة الثقافية والتراثية. كما تم تمديد ساعات عمل مراكز التسوق حتى بعد منتصف الليل لتلبية احتياجات الزوار، مما يوفر بيئة مثالية للتسوق والترفيه خلال الشهر الكريم»، مؤكدة أن المؤسسة تسعى إلى تقديم تجارب فريدة من خلال الباقات الحصرية في قطاعي الضيافة والتجزئة، حيث توفر المطاعم والفنادق باقات إفطار وسحور خاصة تجمع العائلات والأصدقاء من سكان المدينة وزوارها.

وعن الفعاليات الجديدة والمختلفة في رمضان هذا العام، قالت سهيلة عبيد بن غباش نائب الرئيس، إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات، إن شهر رمضان هذا العام يشهد مجموعة متنوعة من الفعاليات الجديدة التي تحتفي بأجواء الشهر الكريم، أبرزها فعالية "رمضان آت ذا بارك" في حديقة زعبيل، والتي تجمع العائلات والأصدقاء في تجربة استثنائية تضم مأكولات رمضانية متنوعة، ومتاجر موسمية، وعروضاً ثقافية وفنية تناسب جميع أفراد العائلة، مستفيدةً من الطقس المعتدل الذي يميز دبي في هذه الفترة.

وأضافت: «ومن التجارب المميزة أيضاً، فعالية "نوت أمجلس" في فندق 25hours، التي توفر أجواءً مريحة وغير رسمية تحاكي منازل الشرق الأوسط، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالألعاب التقليدية والحديثة، والاستماع للموسيقى الحية، وتناول المأكولات الشهية وسط إطلالة رائعة على متحف المستقبل. كما تشهد دبي حملة "وقف الأب" التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تهدف إلى تكريم الآباء عبر إنشاء صندوق وقفي مستدام لدعم الرعاية الصحية للفقراء والمحتاجين، مع توفير عدة آليات للتبرع والمساهمة».

وواصلت قائلة: «بالنسبة لعشاق الفنون، يقدم "السركال أفينيو" برنامجًا رمضانيًا يعزز التأمل من خلال الشعر وفنون الأداء والأفلام والمسرح، فيما تعود "ليالي رمضان" في مركز جميل للفنون من 14 إلى 16 مارس، لتقدم ورش عمل ومعارض فنية متميزة، وبالإضافة إلى هذه الفعاليات، تستضيف دبي العديد من الأنشطة الثقافية، والأسواق الرمضانية، والفعاليات المجتمعية التي تضفي طابعًا خاصًا على أجواء الشهر الفضيل، مما يجعلها وجهة مثالية لقضاء رمضان مميز لا يُنسى.

وأكدت نائب الرئيس، إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات أن التسوق أحد أهم فعاليات المهرجان، قائلة: «يعد التسوق ركيزة أساسية ضمن حملة "رمضان في دبي"، حيث تقدم مراكز التسوق والمتاجر مجموعة من العروض الترويجية الحصرية طوال الشهر الكريم، مما يتيح للزوار فرصة الاستفادة من تخفيضات مذهلة على مجموعة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية. وتواصل مراكز التسوق في دبي خلال شهر رمضان هذا العام، فتح أبوابها أمام الزوار لساعات أطول وأوقات متأخرة من الليل، مما يتيح للمشترين فرصة الاستمتاع بأجواء رمضانية فريدة واختيار أفضل العروض التي تناسبهم. وسيتم تقديم عروض متنوعة تشمل الأزياء، والعطور، والإلكترونيات، والأثاث الفاخر، وغيرها من المنتجات المتميزة، إلى جانب مسابقات وسحوبات تمنح الفائز جوائز قيمة داخل مراكز التسوق الكبرى مثل مول الإمارات، وسيتي سنتر ديرة، ودبي فستيفال سيتي مول، والعديد من الوجهات الأخرى».

وأضافت سهيلة عبيد بن غباش: «تقدم أرقى الفنادق والمطاعم في دبي باقات حصرية لتعزيز تجارب الإفطار والسحور المميزة التي تعكس تنوع فنون الطهي والمأكولات في دبي، ما يجعل من الشهر الكريم فرصة مثالية لاستكشاف نكهات جديدة والاستمتاع بأفضل تجارب الضيافة. أما في فترة ما قبل العيد، فسيشهد قطاع التجزئة ارتفاعًا في وتيرة العروض الترويجية لجذب المشترين الباحثين عن هدايا العيد والملابس الجديدة، حيث يتم تعزيز العروض الترويجية خلال الأيام الأخيرة من رمضان، مما يعزز من تجربة التسوق ويضيف المزيد من القيمة للمشترين، وهم يتجهزون للاحتفال بعيد الفطر.

وأعلنت نائب الرئيس، إدارة تخطيط وتشغيل المهرجانات أنه في إطار جعل تجربة التسوق خلال الشهر الفضيل مميزة، تقدم العديد من مراكز التسوق عروضًا حصرية تشمل جوائز ضخمة، فعلى سبيل المثال يمكن للمتسوقين ربح جائزة أسبوعية تشمل نقاط شير بقيمة 50,000 درهم عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، أو سيتي سنتر مردف، أو سيتي سنتر ديرة، ومسح فاتورة الشراء عبر التطبيق، ومن جهة أخرى، أطلقت مجموعة دبي للمجوهرات حملة "إشراقة رمضان" في مختلف أنحاء المدينة مع تشكيلة رائعة من المجوهرات وعروض حصرية من المتاجر المشاركة، بما في ذلك استرداد نصف قيمة المشتريات على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة، وخدمات النقش والحفر على القطع الذهبية مجاناً.