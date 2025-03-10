انطلاق أولى الحملات الترويجية لـ "إكسباند نورث ستار 2025" من الولايات المتحدة

نظّمت غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، ومركز دبي التجاري العالمي، أولى الحملات الترويجية الدولية لمعرض "إكسباند نورث ستار 2025"، الذي يعدّ أكبر فعالية للشركات الناشئة والمستثمرين حول العالم، والذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، وتستضيف الغرفة دورته المقبلة في دبي هاربر خلال الفترة من 12 وحتى 15 أكتوبر من العام الجاري.

وانطلقت فعاليات الحملة الأولى للعام 2025 من الولايات المتحدة الأمريكية، وشملت كلاً من لاس فيجاس وفينيكس وسان فرانسيسكو، واستقطبت فعالياتها أكثر من 200 ممثل عن مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة والمستثمرين وشركات التكنولوجيا، كما شكلت منصة للتواصل ومشاركة الخبرات واستكشاف الفرص التي يزخر بها الاقتصاد الرقمي المزدهر في دبي.

وتضمنت الحملة أيضاً مسابقة لعرض الأفكار المبتكرة شارك فيها 20 متنافساً، وفازت شركة "داتا بايولوجيكس" و "نانو وير" بفرصة ممولة بالكامل للمشاركة في معرض "إكسباند نورث ستار 2025" مما يدعم دخولها إلى أسواق جديدة من خلال المعرض.

وتم خلال فعاليات الحملة الترويجية تنظيم 13 اجتماعاً مع شركاء رئيسيين في منظومة الأعمال بالولايات المتحدة وشركات رأس المال الاستثماري والشركات المليارية "يونيكورن".

وركزت هذه الاجتماعات على تعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي بين دبي والولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية المحطة الأولى للحملة الرامية للترويج لأهمية ومكانة معرض "إكسباند نورث ستار 2025"، حيث يجمع المعرض الشركات الناشئة الرائدة في العالم، إلى جانب المبتكرين والمستثمرين ورواد الأعمال وقادة الأعمال الناجحين لاستكشاف فرص النمو المميّزة التي توفّرها دبي، للمساهمة في صياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي.

وكانت نسخة العام 2024 من المعرض سجلت مستوى استثنائياً في الابتكارات المعروضة والحضور الدولي، واستقطب الحدث أكثر من 1.800 شركة ناشئة وما يتجاوز 1.200 مستثمر من 100 دولة يديرون أصولاً تزيد قيمتها على تريليون دولار، فضلاً عن مشاركة 65 شركة مليارية "يونيكورن" بقيمة سوقية إجمالية تتجاوز 400 مليار دولار.