شراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا لإصدار بطاقات "جيون – فيزا"

أعلنت شركة الاتحاد للمدفوعات، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بصفتها مشغل مقسم الإمارات الإلكتروني “UAESWITCH”، والمسؤولة عن إدارة المنظومة المحلية لبطاقات الدفع "جيوَن"، وشركة فيزا "Visa"، اليوم عن شراكة لإطلاق بطاقات الخصم والدفع المسبق متعددة المنظومة "جيوَن - فيزا - Visa - Jaywan" في دولة الإمارات.

ووفق البيان الصحفي الصادر اليوم، تعتزم الشركتان التعاون مع المؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية الحديثة والشركاء التجاريين المحليين لتقديم بطاقات متعددة المنظومة إلى العملاء تتضمن مجموعة من المزايا والخدمات ذات القيمة المضافة التي تلبي احتياجات السوق.

وستحمل البطاقات الجديدة شعاري "جيوَن - فيزا Visa - Jaywan"، مما يتيح لحامليها مواصلة عمليات الدفع الآمنة داخل الدولة، بالإضافة إلى أكثر من 150 مليون من شركاء “Visa” التجاريين في أكثر من 200 دولة ومنطقة مختلفة، سواء خلال تواجدهم في الخارج أو عند التسوق عبر الإنترنت.

وبموجب هذه الشراكة، سيتم معالجة معاملات الدفع المحلية من خلال مقسم الإمارات الإلكتروني “UAESWITCH”، بينما سيتم معالجة المعاملات المنجزة خارج منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام شبكة “VisaNet” العالمية.

وقال سعادة سيف حميد الظاهري، مساعد محافظ مصرف الإمارات المركزي للعمليات المصرفية والخدمات المساندة، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات إن جيوَن تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز البنية التحتية المالية، ودعم النمو الاقتصادي والتحول الرقمي في دولة الإمارات، وفي إطار الشراكة بين شركة الاتحاد للمدفوعات وشركة فيزا، نعمل على إنشاء منظومة محلية لبطاقات الدفع سلسة وآمنة وفعّالة تتماشى مع رؤية الدولة للابتكار والتمكين المالي.

من جانبها ، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، المديرة الإقليمية لشركة “Visa” ونائب الرئيس الأول لعملياتها في دول مجلس التعاون الخليجي، إن الشراكة بين الاتحاد للمدفوعات وفيزا تؤكد دعمنا القوي لرؤية دولة الإمارات في تسريع وتيرة اعتماد التحول الرقمي وترسيخ مكانتها الرائدة على صعيد الابتكار والنمو الاقتصادي.

وأضافت أنه بالنظر إلى أن المدفوعات النقدية لا تزال تمثل حوالي 30% من عمليات الدفع في دولة الإمارات، فإننا نتطلع لتنفيذ هذه الشراكة ومواصلة التعاون مع شركائنا لتعزيز مزايا المدفوعات الرقمية لتشمل المزيد من العملاء والشركات والاقتصاد الإماراتي بشكل عام.

وأوضحت أن الإمارات من الدول الرائدة في مجال التحول الرقمي، ولديها القدرة والإمكانات لتحقيق المزيد من التقدم، وتؤكد هذه الشراكة التزام شركة فيزا بتقديم أفضل خدمات الدفع الآمنة والموثوقة والمبتكرة لحاملي البطاقات متعددة المنظومة " فيزا- جيون Jaywan - Visa" وقطاع الأعمال داخل الدولة وعلى مستوى العالم.