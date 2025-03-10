الألعاب والأفلام الصينية تفتح آفاقاً جديدة للسياحة الثقافية

أكد خبراء صينيون أن نجاح الإنتاجات الفنية الوطنية يعزز مكانة الصين مركزا عالميا للإبداع ويدعم قطاع السياحة.

ونقلت صحيفة الشعب اليومية أونلاين، تصريحات عن خبراء صينين على هامش الدورة الثالثة للمجلس الوطني الرابع عشر لنواب الشعب الصيني، أن النجاح العالمي الذي حققته لعبة "الأسطورة السوداء: ووكونغ" وفيلم "نه تشا 2" يعكس القوة المتنامية للصين في قطاع الصناعات الثقافية، ويسهم في تعزيز مكانتها مركزا عالميا للإبداع الفني والتكنولوجي.

وأوضح وانغ ون تاو، وزير التجارة الصيني، أن هذه النجاحات ساهمت بشكل ملحوظ في تعزيز تجارة الخدمات الثقافية الصينية، مشيراً إلى أن المواقع التراثية مثل كهوف يونغانغ في داتونغ بمقاطعة شانشي شهدت زيادة كبيرة في أعداد السياح الدوليين.

وأضاف أن الحكومة الصينية تسعى إلى استثمار هذه النجاحات في تطوير القطاع السياحي وتعزيز التبادل الثقافي العالمي، مؤكداً أن الصناعات الثقافية باتت محركاً رئيسياً للاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد هوانغ فو يي تشوان، الباحث في المركز الصيني لأبحاث الفنون السينمائية، أن المزج بين التقنيات الحديثة والقصص التراثية أسهم في جذب جمهور عالمي وتعزيز الهوية الثقافية الصينية في الأسواق العالمية، مشدداً على أهمية استمرار دعم المواهب المحلية.

من ناحيته أشار هانغ كان، رئيس معهد أبحاث يونغانغ، إلى أن تدفق السياح بسبب شهرة هذه الأعمال الفنية فرض تحديات جديدة على إدارة وحماية المواقع الأثرية، مما دفع الجهات المعنية إلى توسيع الخدمات السياحية وتطوير آليات جديدة لتنظيم الزيارات وتقديم تجارب ثقافية متنوعة.

وفي السياق ذاته، دعا داي بين، رئيس معهد الصين لأبحاث السياحة، إلى تطوير مدن محورية للسياحة الوافدة، وتحسين آليات الحجز الإلكتروني للتذاكر، بهدف تسهيل تجربة الزوار وضمان استدامة المواقع التراثية.

وأكدت الحكومة الصينية أن تعزيز الصناعات الثقافية والسياحة المستدامة سيظل من أولوياتها الإستراتيجية خلال المرحلة المقبلة، لما له من دور محوري في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز مكانة الصين الثقافية على الساحة الدولية.