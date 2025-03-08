صادرات الصين تسجل مستوى قياسياً في الشهرين الأولين من 2025

أعلنت الإدارة العامة للجمارك الصينية، أمس، أن القيمة الإجمالية للتجارة الخارجية للصين بلغت 6.54 تريليونات يوان خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، حيث سجلت الصادرات مستوى قياسياً جديداً للفترة ذاتها.

وذكرت قناة الصين المركزية، أن قيمة الصادرات بلغت 3.88 تريليونات يوان بارتفاع نسبته 3.4%، بينما وصلت الواردات إلى 2.66 تريليون يوان بانخفاض قدره 7.3%.

وأوضحت أن الصين حققت نمواً في صادراتها إلى أبرز شركائها التجاريين، حيث ارتفعت الصادرات إلى رابطة دول جنوب شرق آسيا "آسيان" بنسبة 6.8%، وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 1.8%، وإلى الولايات المتحدة بنسبة 3.4%، وإلى اليابان بنسبة 2%، فيما زادت الصادرات إلى الدول المشاركة في مبادرة "الحزام والطريق" بنسبة 2.4%.