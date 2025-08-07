170.24 مليون درهم صافي أرباح «سبينس» في النصف الأول بنمو 16%

حققت شركة سبينس هولدينج المدرجة في سوق دبي صافي أرباح بقيمة 170.24 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع صافي ربح قدره 146.5 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 16%، وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 14% لتصل إلى نحو 86 مليون درهم.

ويعزى ذلك إلى نمو إيرادات الشركة من عقود العملاء بأكثر من 16% لتصل إلى 896 مليون درهم. وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام 1.8 مليار درهم، بزيادة قدرها 13.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، مدفوعة بافتتاح ستة متاجر جديدة في النصف الأول من العام، وزيادة مبيعات المنتجات الطازجة وذات العلامات التجارية الخاصة، بالإضافة إلى النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، وارتفاع معدل التجارة الإلكترونية. كما شهدت الأرباح قبل احتساب الضرائب نمواً ملحوظاً بنسبة 24.4% لتصل إلى 202 مليون درهم، وارتفعت أرباح الفترة بنسبة قوية بلغت 16.2% لتصل إلى 170 مليون درهم، بعد استيعاب تأثير الضريبة الإضافية بنسبة 6% المترتبة على تطبيق قواعد الركيزة الثانية (Pillar 2) التي تنص على حد أدنى للضريبة بنسبة 15%، ويؤكد ذلك كفاءة سبينس الرائدة في القطاع وقدرتها على تحقيق هوامش ربح متميزة.

وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية نهائية بقيمة 120 مليون درهم أو 3.32 فلوس للسهم الواحد للنصف الأول من عام 2025.

وقال سونيل كومار، الرئيس التنفيذي لشركة سبينس: «يعكس أداؤنا القوي في النصف الأول من عام 2025 قوة علامة «سبينس» التجارية وتركيزنا الدائم على تقديم مواد غذائية طازجة وعالية الجودة لعملائنا في جميع أنحاء المنطقة. وقد تمكنا من تحقيق نتائج قوية في الإيرادات والأرباح بفضل النمو القوي في المبيعات على أساس المثل بالمثل، ونجاح مجموعاتنا من المنتجات الطازجة وذات العلامة التجارية الخاصة، والتقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى توسيع تجارتنا الإلكترونية وشبكة متاجرنا. وقد تعزز ذلك أيضاً مع الإطلاق الناجح لمنتجات «ديسكفري من سبينس»، وهي مجموعة جديدة من المنتجات الفاخرة ذات العلامة التجارية الخاصة، والتي لاقت استحساناً كبيراً في السوق. وتمثل هذه الخطوة بداية رحلة أوسع لتقديم منتجات حصرية وعالية الجودة لعملائنا.

لكن أهم ما يميز سبينس حقاً هو ثقافتها القوية المتجذرة في الملكية والخدمة والعمل الجماعي. وفي خضم هذه الإنجازات لا يمكن أن نغفل الدور المحوري لموظفينا وجهودهم الحثيثة والتزامهم الراسخ بالتميز، فهم العمود الفقري لأعمالنا والمحرك الأساسي لنمونا ومرونتنا. وفي خطواتنا المقبلة، سنواصل التركيز على ترسيخ حضورنا في الأسواق الرئيسية، ومتابعة التوسع في السعودية، مع العمل على تعزيز كفاءاتنا التشغيلية، وخلق قيمة طويلة الأجل لأصحاب المصلحة لدينا».