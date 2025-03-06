بيع فيلا بـ 330 مليون درهم في جزيرة جميرا باي

أعلنت دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي، تسجيل رقم قياسي جديد في جزيرة جميرا باي، حيث تم بيع فيلا مكونة من ست غرف نوم ومصممة حسب الطلب مقابل 330 مليون درهم، مما يجعلها أغلى منزل تم بيعه على الجزيرة.

وتبلغ مساحة الأرض 26,895 قدما مربعة، وتحتل واحداً من ثلاثة خيارات حصرية في الطرف البارز للجزيرة، وتتميز هذه الفيلا بكونها الوحيدة من بين الثلاث التي توفر إطلالات بانورامية على برج خليفة وأفق وسط مدينة دبي.

وتتمتع الفيلا بتشطيبات فاخرة باستخدام مواد مثل حجر تاج محل كوارتزيت، ورخام باتاغونيا، وقشرة خشب الجوز. كما تتضمن ميزات بارزة مثل مسبح إنفينيتي مواجه للشاطئ وشريط خاص من الرمال البيضاء الناعمة.

لا تتجاوز هذه الصفقة الرقم القياسي السابق البالغ 240.5 مليون درهم — والذي سجلته أيضًا دبي سوثبيز إنترناشونال ريالتي في يونيو 2024—فحسب، بل تؤكد أيضًا الارتفاع المستمر في قيمة جزيرة جميرا باي. وغالباً ما يشار إلى هذه الجزيرة الفائقة الفخامة باسم "جزيرة المليارديرات"، حيث تضم 128 ملكية فقط، مما يجذب نخبة المشترين الباحثين عن الندرة، والخصوصية، وأسلوب الحياة الفاخر على الواجهة البحرية.