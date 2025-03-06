اليورو عند ذروة 4 أشهر والدولار يتراجع بعد إعفاءات من الرسوم الجمركية

سجل اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار اليوم الخميس بعد ارتفاع عوائد السندات الأوروبية بدعم من مقترح في ألمانيا لإنشاء صندوق للبنية التحتية بقيمة 500 مليار يورو (539.85 مليار دولار) وتعديل قواعد الاقتراض.

وتراجع الدولار لقرب أدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل سلة من العملات الرئيسية بعد أن منحت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إعفاء لمدة شهر من الرسوم الجمركية على واردات السيارات لكندا والمكسيك، مما يظهر مرة أخرى مدى السرعة التي يمكن أن يتحول بها المشهد التجاري.

وقال كايل رودا كبير محللي الأسواق المالية لدى كابيتال دوت كوم "كانت التحركات في الأسواق الأوروبية ملحوظة... إذ ستستخدم الحكومة الألمانية، بعد فترة طويلة، ميزانيتها العمومية الوافرة".

وأضاف "السياسة التجارية الأمريكية تظل أكبر مصدر لعدم اليقين بالنسبة للأسواق"، لكن الإعفاء من الرسوم الجمركية على السيارات "يدعم الآمال في أن تسود الأصوات الحكيمة في البيت الأبيض، وأنه حتى لو لم تتحسن العلاقات التجارية، فإنها على الأقل لن تسوء".

واستقر اليورو عند 1.0792 دولار في التعاملات المبكرة في آسيا، بعد أن لامس في وقت سابق مستوى 1.0803 دولار للمرة الأولى منذ 8 نوفمبر.

وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بنحو أربعة في المئة هذا الأسبوع، وتتجه لتسجيل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2020.

وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 1.2906 دولار وهو مستوى لم يسجله منذ 11 نوفمبر.

وشهد مؤشر الدولار الأمريكي تغيرا طفيفا إلى 104.31، بعد أن انخفض إلى 104.25 الليلة الماضية للمرة الأولى منذ 8 نوفمبر.

وارتفع الدولار 0.2 بالمئة مقابل الين، الذي ينظر إليه كملاذ آمن، ليصل في أحدث التعاملات إلى 149.17 ينا.

كما صعد 0.1 بالمئة إلى 7.2438 يوان في التعاملات الخارجية، بعد انخفاضه 0.9 بالمئة خلال الجلستين السابقتين.

وزاد الدولار الأسترالي 0.1 بالمئة إلى 0.6345 دولار، وهو أعلى مستوى منذ 26 فبراير.

وتراجع البيت الأبيض عن بعض تصريحات ترامب بشأن الرسوم الجمركية أمس الأربعاء من خلال إعفاء شركات تصنيع السيارات من الرسوم الجمركية البالغة 25 بالمئة على كندا والمكسيك لمدة شهر واحد ما دامت أنها تلتزم بشروط اتفاقية التجارة الحرة القائمة.