ارتفاع أسعار المستهلك في كوريا بنسبة 2% خلال فبراير

ارتفعت أسعار المستهلك في جمهورية كوريا بنسبة 2% للشهر الثاني على التوالي في فبراير الماضي، وفق البيانات الصادرة اليوم عن وكالة الإحصاءات الكورية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية" يونهاب"، أن أسعار المستهلك، التي تعد مقياسا رئيسيا للتضخم، ارتفعت بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير 2025، ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 2.2% على أساس سنوي في يناير 2025، أعلى زيادة سنوية منذ يوليو الماضي.

وظل معدل التضخم في كوريا أقل من 3% منذ أبريل الماضي، وأقل من هدف البنك المركزي الكوري البالغ 2% منذ سبتمبر الماضي، عندما نما بنسبة 1.6% على أساس سنوي، فيما تراجع إلى 1.3% في أكتوبر الماضي قبل أن يرتفع قليلا إلى 1.5% في الشهر التالي، وبلغ 1.9% في ديسمبر الماضي.