الصين تعتزم جعل الطلب الداخلي "المحرك الرئيسي" للنمو الاقتصادي

تعهّدت الصين الأربعاء جعل الطلب المحلي "المحرّك الرئيسي" لنموّها الاقتصادي، وذلك في تقرير حدّدت فيه الحكومة أهدافها التنموية لهذا العام.

وقالت الحكومة في تقريرها "سنعالج بأسرع وقت ممكن ضعف الطلب المحلّي، وبخاصة استهلاك الأسر، من أجل أن يصبح هذا الطلب المحلّي المحرّك الرئيسي وحجر الزاوية للنمو الاقتصادي".

كذلك، أعلن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أنّ بلاده ستزيد عجز ميزانيتها للعام 2025 إلى 4%، في خطوة نادرة تأتي في وقت يواجه فيه العملاق الآسيوي تباطؤا اقتصاديا ونذر حرب تجارية مع الولايات المتحدة.

وقال لي خلال اجتماع سياسي سنوي في العاصمة إنّ بكين ستزيد معدّل عجز الموازنة بالنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1% إلى 5.66 تريليونات يوان (779 مليار دولار)، أي بزيادة قدرها 1.6 تريليون يوان عن ميزانية العام الماضي.

وبحسب التقرير الحكومي فإنّ موازنة الدفاع الصينية، ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم لكنّها متأخرة كثيرا عن نظيرتها الأميركية، سترتفع في عام 2025 بنسبة 7.2%، أي نفس معدل الزيادة الذي سجّلته العام الماضي.

وقالت الحكومة في تقرير ميزانية العام 2025 إنّها ستخصص للنفقات الدفاعية 1784.7 تريليون يوان (245.7 مليار دولار)، وهو مبلغ يقلّ بثلاث مرات عن ميزانية الدفاع الأمريكية.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين مرسوما يرفع الرسوم الجمركية الإضافية على السلع الصينية الواردة إلى الولايات المتحدة، إلى 20% اعتبارا من الثلاثاء.

والثلاثاء ردّت بكين بفرض رسوم جمركية إضافية على مجموعة من المنتجات الأمريكية من بينها الدجاج والقمح والذرة والصويا.