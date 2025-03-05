نمو اقتصاد كوريا بنسبة 2% خلال 2024

أظهرت بيانات بنك كوريا المركزي، اليوم "الأربعاء"، أن اقتصاد جمهورية كوريا نما بنسبة 2% في العام 2024، وهو ما يتطابق مع التقديرات السابقة.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبلاد، وهو مقياس رئيسي للنمو الاقتصادي، ارتفع بنسبة 2% في العام الماضي، بما يتماشى مع تقديرات البنك المركزي السابقة في يناير، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن بنك كوريا المركزي.

وبذلك تسارع النمو في عام 2024 من النمو المسجل في عام 2023 بنسبة 1.4%.

كما أظهرت البيانات أن نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي في البلاد بلغ 36.624 دولارا أمريكيا في عام 2024، بزيادة نسبتها 1.2% عن العام السابق.